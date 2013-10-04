Украина – ЕС: миссия выполнима

Нынешнее сближение Украины и Европейского Союза далеко не случайно. Все дело в том, что Украина завершает свой цикл постсоветского развития и открывает новую страницу своей истории.

Причин несколько. Первая состоит в том, что естественным образом происходит смена элит в Украине и на места «красных директоров» и советских партийных кадров приходит поколение политиков и бизнесменов, которые смогли аккумулировать ресурсы в непростые 90-ые. Сейчас они ищут новые возможности для дальнейшего развития своих капиталов, которые им может дать интеграция в мировую экономику при помощи ЕС. Омоложение украинской элиты также означает серьезную коррекцию ценностей в обществе, формирование новых запросов и способов их удовлетворения.

Вторая причина состоит в последствиях глобального финансово-экономического кризиса, который значительно ускорил мировую динамику отношений во всех сферах и сформировал четкую установку дальнейшего экономического выживания – объединение в региональные организации, остро конкурирующие между собой. Украина, которая на данный момент не в состоянии самостоятельно выйти в топ-20 ведущих экономик мира, оказалась перед выбором двух ближайших проектов экономического и политического сотрудничества – Восточного партнерства ЕС с подписанием Соглашения об ассоциации (его частью является Зона свободной торговли) и Таможенного Союза во главе с Россией. Таким образом, в поиске проектов дальнейшего развития Украина выбирает между тремя вариантами: ставка на свои силы, проект ЕС и проект России.

Оптимальным для Украины, естественно, был бы вариант ставки на свои силы. Но шансы на его реализацию в сегодняшних внутренних и внешних условиях крайне малы. Причина – отсутствие внутренней консолидации элит, харизматического лидера готового «принести себя в жертву» для проведения непопулярных, но необходимых реформ (по примеру Л.Бальцеровича в Польше или Ли Куан Ю в Сингапуре), а также самое главное – непосредственно реального плана реформ.

Остается выбор между Россией и Европой. Фундаментальная ошибка Кремля, результаты которой Россия пожинает ныне, состоит в нежелании или неспособности создания жизнеспособного и привлекательного (и хотя бы относительно выгодного для Украины) плана экономической интеграции постсоветского пространства. Европа на этом фоне со своей успешной моделью интеграции, вопреки существующей критике нынешнего состояния ЕС, выглядит просто вне конкуренции. Поэтому, европейский выбор Украины – это чистая прагматика, ничего личного. Россия часто критикует Украину за излишнюю прагматичность. Так вот, европейская интеграция переигрывает евразийскую практически по всем параметрам. Почему в выборе новой матрицы реформирования в 21 столетии Украина должна выбирать худшую? Только из-за весьма неоднозначной общей истории? Цена ошибки сейчас непростительна, поэтому и руководствоваться необходимо крайним прагматизмом с расчетом будущих перспектив Украинского государства и Народа как минимум на несколько десятилетий вперед. А не подешевевшей ценой на газ на короткий период времени. Тем более, что правительство России планирует выровнять внутренние цены на газ с внешними до 2018 года.

Что на практике даст Украине подписание Соглашения об ассоциации с ЕС в Вильнюсе и когда следует ожидать первых результатов? Представители руководства Европейского Союза осторожно заявляют, что ощутимые результаты Украина и ее народ смогут ощутить уже через год. Это будет и появление недорогой европейской продукции на украинских рынках (выигрыш для потребителей), и открытие совместных предприятий украинских и европейских компаний (новые рабочие места и выигрыш для бизнеса), и приход в Украину новых технологий и инноваций (особенно добыча энергоресурсов и энергоэффективность).

Евросоюз не только поможет на экспертном уровне и проконсультирует нашу украинскую бюрократию как максимально быстро и эффективно реформировать систему государственного управления и развития стабильных государственных институтов, но и финансово поможет в проведении самих реформ. В частности бюджет помощи странам-участницам программы «Восточного партнерства», где Украина выступает самым большим государством, до конца 2014 года составляет около 600 миллионов евро. Кроме того правительство Швеции, по словам министра иностранных дел Карла Бильдта, планирует с начала 2014 года запустить семилетнюю программу помощи странам «Восточного партнерства» на сумму в 500 миллионов евро. Это уже не говоря об упрощении доступа Украины к внешним рынкам капитала, в частности кредитам от МВФ, ЕБРР, Всемирного банка и других европейских и международных финансовых институтов. Это, в свою очередь, позволит укрепить гривну и пресечь все внешние попытки дестабилизации украинской национальной валюты.

Для бизнеса, СА с ЕС и запуск Зоны свободной торговли будет означать появление целого спектра новых возможностей. Как они будут использованы – уже другой вопрос. Украинские экономические эксперты подтверждают, что Украина давно работает с европейскими требованиями к различной продукции и товарным группам, и отечественные производители в целом вполне готовы к новым торгово-экономическим отношениям со странами ЕС.

По большому счету, подписание Украиной СА с Евросоюзом – это повышение капитализации нашей страны в целом, шанс на реальную модернизацию и поиск своего достойного места в мире в 21 столетии. Насколько Украина, ее руководство и Народ смогут воспользоваться такой возможностью – будет зависеть только от них.

Роман Рукомеда

политический эксперт