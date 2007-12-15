Екатерина Ющенко презентовала ”Мед для мамы” женам дипломатов (фото)
08:49, 15 декабря 2007Разное
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Жена Президента перевела книжку Софии Ус
Екатерина Ющенко приняла участие во встрече с женами глав иностранных дипломатических миссий в Украине по случаю зимних праздников. Во время встречи была презентована книга Ивана Малковича и писательницы Софии Ус ”Мед для мамы”, которую Екатерина Ющенко перевела на английский.
Иван Малкович сообщил, что 10% доходов от реализации тиража ”Мед для мамы” издательство ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, в котором вышла книга, решило передать на реализацию благотворительного проекта ”Детская больница будущего”.
|Автор книги ”Мед для мамы” София Ус, издатель Иван Малкович, переводчик украинского варианта ”Гарри Поттера” Виктор Морозов и Екатерина Ющенко
|Екатерина Ющенко и жены глав иностранных дипломатических миссий в Украине
|Екатерина Ющенко и жены глав иностранных дипломатических миссий в Украине
|Екатерина Ющенко и директор издательства ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” Иван Малкович
Фото Михаила Маркива / POOL / УНИАН
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