Екатерина Ющенко презентовала ”Мед для мамы” женам дипломатов (фото)

08:49, 15 декабря 2007
Разное
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Жена Президента перевела книжку Софии Ус

Екатерина Ющенко приняла участие во встрече с женами глав иностранных дипломатических миссий в Украине по случаю зимних праздников. Во время встречи была презентована книга Ивана Малковича и писательницы Софии Ус ”Мед для мамы”, которую Екатерина Ющенко перевела на английский.

Иван Малкович сообщил, что 10% доходов от реализации тиража ”Мед для мамы” издательство ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, в котором вышла книга, решило передать на реализацию благотворительного проекта ”Детская больница будущего”.

Автор книги ”Мед для мамы” София Ус, издатель Иван Малкович, переводчик украинского варианта ”Гарри Поттера” Виктор Морозов и Екатерина Ющенко

Екатерина Ющенко и жены глав иностранных дипломатических миссий в Украине

Екатерина Ющенко и жены глав иностранных дипломатических миссий в Украине

Екатерина Ющенко и директор издательства ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” Иван Малкович

Фото Михаила Маркива / POOL / УНИАН

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