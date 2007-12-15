Екатерина Ющенко презентовала ”Мед для мамы” женам дипломатов (фото)

Екатерина Ющенко приняла участие во встрече с женами глав иностранных дипломатических миссий в Украине по случаю зимних праздников. Во время встречи была презентована книга Ивана Малковича и писательницы Софии Ус ”Мед для мамы”, которую Екатерина Ющенко перевела на английский.

Иван Малкович сообщил, что 10% доходов от реализации тиража ”Мед для мамы” издательство ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, в котором вышла книга, решило передать на реализацию благотворительного проекта ”Детская больница будущего”.

Фото Михаила Маркива / POOL / УНИАН