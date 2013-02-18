Оппозиция лицемерит в отношении персонального голосования

Та или иная депутатская инициатива может иметь разное предназначение. Но есть один единственный рациональный подход к любой такой инициативе: требуя чего-то от других, ты не можешь не требовать этого от себя. Т.е., если ты, руководя своей политической силой и осуществляя власть, не был принципиальным, не доказал, что твои политические убеждения – нечто, чему ты безусловно следуешь, ты не имеешь права чего-то требовать от других – в том числе, когда ты в оппозиции.

В украинской политике все наоборот. Вчерашние «борцы с режимом», которые лишь в 2007-2008 году, потупив глаза, объясняли, почему персональное голосование мешает им «не допустить реванша Партии регионов», ныне дерут глотку за этого голосования, надеясь, что их прошлые действия украинский народ забыл. Что, на самом деле, небезосновательно.

Я говорю о нынешней инициативе оппозиции, о так называемом «личном голосовании» парламентариев.

Расставим акценты. Ваш автор убежден в том, что пока действует 84 статья Конституции, гласящая, что «голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто», она должна безусловно выполнятся. При этом спор о содержании этой статьи уместен, необходим, возможен и преследоваться не может. Это азы правового государства.

При этом Ваш автор убежден, что ни Арсений Яценюк, ни Виталий Кличко, ни люди Тимошенко из «Батьківщини», ни Олег Тягныбок не имеют морального права требовать личного голосования.

Вот мои аргументы – из серии «у каждого есть скелет в шкафу» и «никто не забыт, ничто не забыто».

2008 год. Арсений Яценюк – спикер парламента. Какую ситуацию наблюдаем? Яценюк вроде бы «проталкивает» идею сенсорной кнопки для голосования каждым депутатом. «Вроде бы», ибо на самом деле это только имитация активности. Какие доказательства, спросите Вы? Прямые: Яценюк в 2007 году держится на должности председателя Верховной Рады как ставленник той же коалиции, которая сделала премьером г-жу Тимошенко. Но от этой коалиции в определенный момент остались «рожки да ножки», и спикеры Партии регионов постоянно требовали подтвердить списочный состав коалиции в 227 голосов. А люди Тимошенко, включая Яценюка, естественно, отказывались это сделать.

Вот факты из тех далеких дней.

Разыгрывалась нехитрая, рассчитанная на малолеток, комбинация о том, что неправ, мол, Яценюк. Прочитайте, как 15 июля 2008 года убедительно выступил против личного сенсорного голосования БЮТовец Сергей Сас в интервью газете «Сегодня»: «новая система голосования в Верховной Раде, предложенная Яценюком, может повредить здоровью депутатов, а также не решает проблему личного голосования». Как ясно выразился сей доблестный муж, ныне, кстати, член парламентской фракции Яценюка: «депутат как биологический объект используется в качестве проводника электроэнергии. Нажимая на клавишу, он замыкает электрическую цепь, и это приводит в действие кнопку голосования. Если замыкание цепи не происходит, кнопка голосования не сработает. Получается, в этой системе депутат должен быть постоянно действующим электродом. Насколько это влияет на здоровье, безопасно ли это - на этот вопрос мы ответа не получили".

Детский сад, с барабанами.

А теперь вопрос: а почему же Яценюк не выступил против Саса и, тем самым, против позиции Тимошенко? Не пригрозил, уйду, мол, в отставку со спикерства, если мой сенсорный палец проигнорируете?

Да потому что это была игра. Ничто не мешало Яценюку-спикеру, «Батьківщине» в правящей тогда коалиции ввести механизм личного голосования. Но не хотели. Мешало жить.

Удивляет в этой ситуации и Олег Ярославович Тягныбок. Врач должен исцелиться сам, воспитатель сам должен быть воспитан.

Движение «Честно», с которым теперь носятся как Немыря из Соросом, заявило, что «в четверг, 7 февраля 2013 года, на сессии Львовского городского совета депутат от ВО "Свобода" Ирина Шалаковська голосовала за своего коллегу Ивана Грынду. Во время того, как Гринда выходил из сессионного зала, депутат нажала кнопки системы для голосования - сначала на своем, а затем и на его месте».

Фальшивка? Нет. 8 февраля 2013 года Олег Тягнибок заявил, что «депутаты львовской "Свободы" получили выговоры за неперсональное голосование на сессии горсовета». Очень хорошо, что признали нарушение. Но тогда, получается, сообщение известного западноукраинского интернет-носителя Zaxid.net о том, что «24 мая, на сессии Львовского городского совета вместо депутата от «Свободы» Андрея Рикоты голосовала работница управления Львовского городского совета» тоже правдива?

Тенденция, однако. В Львове, где количество барельефов лидерам ОУН давно сравнялось с количеством памятников Ленину на территории остальной Украины, Тягныбок не может обеспечить персональное голосование? Не может, или не желает? Или для Партии регионов – одно дело, а для тих, «хто хоче пі мстити за смерть великих лицарів» (декалог украинского националиста) – совсем другое? Действительно, когда Олег Тягныбок настаивает на том, что «їх надихає у боротьбі дух Степана Бандери», он же не настаивает на том, что мистический дух Бандеры имеет право персонального голосования сенсорной кнопкой, что является частью борьбы?

Теперь перейдем к Виталию Кличко. «Сила» его как политика, конечно, в том, что он свой путь в этой профессии только начинает, не успел, так сказать, «натворить» многого. Впрочем, это смотря что «не успел», что понимать под словом «натворить». А «много» - это еще приложится.

2006 год. Виталий Кличко проходит в Киевраду в составе "Поры-ПРП". 28 апреля 2006 года эта структура отдает за Олеся Довгого как секретаря Киеврады 11 из 14 голосов. Я согласен, что это ничего не говорит о «кнопкодавстве», за "Пору-ПРП" голосовали как за оппозиционную силу. И, потом, зачем нужно «кнопкодавство», если все и так голосуют за Олеся Довгого?

2008 год. Виталий Кличко – уже координатор своей фракции в Киевраде. Практически сразу после выборов ее покинули те, кто прошел под знаменами Кличко во власть, и перешел к другим – Лев Парцхаладзе, Дмитрий Андриевский, Андрей Миргородский, Иван Плачков, Павел Диминский, который потом подал в отставку. Но вопрос: Кличко отвечает за тех, кого избрали фактически под его брендом, или нет?

Я еще не успел изучить все голосования фракции Кличко в Киевраде по поводу земельных вопросов, распоряжений Виталия об этом и кнопкодавства, которое при этом было. Но это материалы для будущей статьи.

Но вот очевидная ситуация. Ирина Геращенко, ныне - депутат от «Удара», кипит от возмущения, заявляя: «действия УДАРА по борьбе с «кнопкодавством» поддерживают 90% граждан». Это крайне важное замечание Геращенко, учитывая то, что вышеупомянутое движение «Честно» ее единственную из депутатов «Удара» назвало нарушившей принцип личного голосования – каждый может зайти на сайт движения и убедится в этом (депутаты Гурвиц и Куницын там проходят как «коррупционеры»).

Безусловно, Геращенко может ответить, что «Честно» принадлежит к 10% несознательных граждан, но нас интересует другое. А почему Кличко взял в список Геращенко, «кнопкодавку» по версии «Честно»? Что за двойные стандарты? Он может после этого требовать персонального голосования.

Итоги подведем. Еще раз повторю, что любой закон, крайне упрощенно говоря, предусматривает всеобщность. Это означает, что некто, требуя соблюдения закона, не может сам избежать его выполнения. Иначе это не закон, а дышло, а требователь – прохвост и бесчестный человек.

Но что мы имеем в сухом остатке?

А имеем мы ту же технологию, которую применяла оппозиция в связи с принятием закона о доступе к публичной информации. Когда его «проталкивали», многие из оппозиционеров лелеяли надежду, что власть просто «захлебнется» выполнять этот закон, «потонет» под валом запросов. Но расчет не оправдался.

Сейчас этот расчет строится на силовом разблокировании парламентской трибуны, «слезах и соплях», которые при этом появятся и будут транслироваться на весь мир как доказательство «зверства украинской власти накануне саммита Украина-ЕС 25 февраля 2013 года». Этот расчет насколько примитивен, что просто не хочется его комментировать.

Потому когда Яценюк, Кличко, Тягныбок и люди «Батькивщины» требуют сейчас от парламентского большинства выполнения нормы личного голосования, которую ранее не выполняли их люди, будучи большинством, это не политика. Это политиканство, обычный оппортунизм. Поэтому и реагировать на их требования надо соответственно.

Кстати, интересная ситуация в парламенте Франции. Во-первых, то, что в нем, в Национальной ассамблее голосования проходят в один и тот же день недели - среду. В Украине тоже были политические годы, когда в парламенте голосовали только в четверг.

Во-вторых, в этой стране возможно голосование за коллег по фракции. И, представляете, никто при этом не кричит: Франция в опасности! Не считает, что борьба с кнопкодавством является тем, что «выведет страну Виктора Гюго к новым зияющим высотам на пути построения постиндустриального общества!»

Там о таком бреде вообще не говорят. Депутат голосует? Да. Его волеизъявление искажается? Нет, либо он – правильно – заявит об этом, если такое произойдет. А после этого результаты голосования исправят.

Вот так ведут себя разумные люди в разумной стране. Не в Украине, где правые политики постоянно предлагают простые, ошибочные и пустые решения.

Отвечая многочисленным критикам, французские депутаты говорят о том, это предопределено особенностями их избирательной системы, по которой партийный депутат избирается в округе, по мажоритарной системе, обязательно в два тура. И, чтобы участвовать во втором туре, кандидат в депутаты должен набрать первом как минимум 12,5 % от количества зарегистрированных избирателей.

На самом деле, проблема персонального голосования яйца выеденного не стоит. Ведь депутат всегда вправе подтвердить или отозвать свой голос. Просто оппозиция ищет, как попиарится.

В 2007-м, при Ющенко, это была отмена депутатской неприкосновенности? Отменили? Спасло это депутата от БЮТ Виктора Лозинского, осужденного за убийство? Нет, а о пиар-технологии к тому времени уже забыли…