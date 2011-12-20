В партии власти объявился еще один Пидрахуй

Депутат от ПР Виталий Заблоцкий (судя по номеру 200 в избирательном списке, стал депутатом недавно) подсчитал для нас “Цену экономической свободы”. Сообщил читателям УНИАН, что он - доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор.

Довольно странно, что цены в ПР обсчитывают специалисты общественных наук, но если Надоша крутит стрелки часов всей страны, а маркшейдер поучает, что лопата - средство процветания, то все логично.

Чем могу похвастаться — дважды выигрывал украинские студенческие олимпиады по химии и один раз факультетскую математическую. Еще придумал три патента и был соавтором одного ДСТУ. Письмо нью-йоркской академии наук с приглашением стать ее членом всего за 107 долларов США выбросил на помойку лет 15 назад, о чем сейчас сожалею.

Итак, “Потери Украины от действия зоны свободной торговли с Европой в первый год составят около 130 млрд. грн.”, - пишет вышеозначенный господин.

Объявленная так сразу сумма вынуждает задуматься, стоит ли читать дальше, и так ли все ясно. Решил дочитать, потому что на мою душу приходится 130 млрд. грн./46 млн. чол. = 2826 грн. ВВП. Интересно, куда они денутся?

В начале автор походя вспоминает «польского сантехника», но без подробностей. Из контекста вроде бы это плохой персонаж. Я проверил свою память — оказалось, речь идет об открытии свободного движения рабочей силы из стран Центральной Европы в страны “Старой Европы” после подписания (так и не принятой) Евроконституции в 2004 году. То есть “польский сантехник” получил право свободно искать работу от Лиссабона до Перемышля. Что в этом плохого для Польши, непонятно, что хорошего для украинских и белорусских сантехников — ясно. Поляки во Францию, наши – в Польшу. Кстати, запустив рекламу с сантехником по Европе, Польша получила рост потока западноевропейских туристов. Жесткие европейские реалии! Интересно, а что даст реклама Гарнюни и Спрытка?

Долго скрывать свое настроение автор не смог. “О преимуществах ЗСТ из ЕС говорилось достаточно много, но немногие анализировали негативные последствия этого процесса”. У меня впечатление абсолютно противоположное — очевидно, мы читаем разные газеты и смотрим разное телевидение. Советую автору чаще включать каналы Хорошковского, Пинчука и Арфуша.

Предупредив о негативе, автор переходит к анализу.

Оказывается, Европа открывает нам доступ к своему рынку — но как-то нечестно, потому что нет у нас соответствующих технологий... Европа опять виновата! Видимо, не хватает обязательств покупать украинские промышленные товары — по процедуре “закупок у одного участника”, потому что наши топ-«манагеры» вроде Колесникова и Клюева так привыкли. Кто нашим компаниям, большим и малым, мешает развивать или покупать современные технологии? Отсутствие денег? На квартирку в Лондоне Ахметов деньги нашел. Да, может возразить п. Заблоцкий, но Ахметов и домну в Енакиево построил за 230 млн. долларов. Действительно, был такой праздник. Кстати, в те же дни итальянцы построили в Польше очередной завод – по производству комплектующих для своих четырех заводов в той же стране. За 10 лет только эта компания вложила в Польшу 240 млн. евро и создала 3000 рабочих мест. Невзирая на кризисы и обходясь без кипрских оффшоров. Почему не строят у нас? Вероятно автору как члену ПР легче спросить у партийно-государственного руководства и пересказать нам.

Дальше автор рассматривает перспективы наших аграриев. Здесь одновременно и “отсутствие существенной либерализации доступа”, и “под воздействием значительного спроса на рынке ЕС украинские производители могут переориентироваться на экспорт сельскохозяйственного сырья.” Если есть значительный спрос, может, либерализация не очень нужна? Я слышал, что сельскохозяйственное сырье и сейчас экспортируют, но преимущественно в Азию и Африку. Потому что Европа не чувствует дефицита продовольствия. Так это нам лучше или хуже?

Но мысль профессора летит дальше, и он сообщает о крючке нашим машиностроителям: «отмена импортной пошлины может повлечь соответствующие действия стран Таможенного союза»; «относительно существенного увеличения количества исключений из режима свободной торговли существует значительный риск существенного ухудшения условий экономических отношений со странами Таможенного союза”.

Автор что-то знает — по-видимому, сотрудничество с “Единой Россией” помогает. Партия автора, кстати, всегда говорила, что с теми пацанами (или паханами) договорится быстро и конкретно. Как видим, договаривается так же успешно, как улучшает жизнь уже сегодня.

Еще одна пугалка: “Приведение национальных технических, санитарных и фитосанитарных стандартов в соответствие с европейскими нормами связано со значительными финансовыми расходами. Это даст дополнительную нагрузку на государственный бюджет”.

Да, это расходы, но не государственного бюджета, а потребителя. Если хочешь безопасности, вынужден платить. Выбор всегда есть, можно мясо на асфальте покупать, можно в магазине. Кстати, именно установление стандартов вряд ли стоит очень дорого — бюрократическая процедура, но общество кормит для чего-то Держспоживстандарт, или как он сейчас называется... Обеспечить соблюдение — ликвидируете санэпидстанции, создадите что-то новое, еще и админреформу перевыполните. Того, кто хочет работать на европейском рынке, все равно будет проверять не коррумпированная украинская госинспекция, а неподкупные эксперты из Европы. Подробнее можете расспросить украинских фармацевтов — со слезами и матерными словами практически все они таки внедрили мировые стандарты качества и производства.

Выше автор прочил “вероятность структурной деградации аграрно-продовольственного производства”, аж потом обнаружил, что “создание зоны свободной торговли будет иметь позитивный эффект для сельского хозяйства, производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, а также легкой промышленности”. Ты прав, и ты прав, и ты, женщина, права. Хвилософия...

Дальше п. Заблоцкий изобразил кирдык химической промышленности. В частности, “ожидается наращивание импорта химической промышленности», «ожидается обострение конкуренции на внутреннем рынке со стороны импортеров, что негативно повлияет на работу соответствующих украинских предприятий», «потери объемов выпуска химической и нефтехимической промышленности до 1,33 процента”.

Я только бы радовался, если бы мы смогли импортировать европейскую химическую промышленность со всем ее оборудованием, стандартами качества и отношением к окружающей среде. Могу сообщить автору, что остановка большинства украинских химических предприятий уже состоялась в результате их неэффективности, из-за устаревших оборудования и технологий. Вряд ли киевлянам очень жаль “Радикал” (ртуть, хлорметаны) и “Вулкан” (изоцианаты). Кстати, большинство химзаводов находятся на юго-востоке Украины. Почему однопартийцы автора, завладев промышленностью, ее не модернизируют, мне лично непонятно. Пример - “Стирол”, который принадлежал регионалу Янковскому, а теперь принадлежит Фирташу, стать серьезным игроком на рынке полистирола так и не смог. Что делали во времена советской власти, то выпускают и сейчас. Показательная судьба рубежанского “Красителя”: лучшее, относительно новое, например производство фталевого ангидрида, приватизировано, старое — отошло государственному предприятию. Время остановки “Азотов” (производящих удобрения) уже не за горами, ни предшественники, ни Фирташ серьезной реконструкцией не занимаются, высасывая прибыль, пока имеют доступ к относительно дешевому газу.

Что касается влияния именно европейских импортеров на потери наших химических предприятий, то главным образом Украина импортирует из стран Юго-восточной Азии и России. Высококачественные и дорогие материалы из Европы используются немногими предприятиями, по большей части дочерьми западных компаний.

Похожее состояние в машиностроении: главные конкуренты — предприятий востока - Азия и Россия. Высококачественное оборудование западного производства могут позволить себе единицы. “Потери объемов выпуска машиностроения ожидаются в целом за весь трансформационный период до 0,97 процента” Почему владелец “Конти” не покупал оборудования украинского производства? Да и стадионы для Евро-2012 славные родители СС-20, “Антоновых”, авианосца “Леонид Брежнев”, Т-34, 64 и так далее могли бы обустроить.

Немного грустно за Ахметова: “потери объемов металлургического производства и производства готовых металлических изделий стоит ожидать в целом за весь трансформационный период на 0,15 процента”.

Так профессор навел несколько “цихверок”, не объясняя их происхождения, и перешел к обстоятельным расчетам:

“В первый год действия ЗСТ Украины с ЕС предусматривается, что потери объема выпуска в целом по экономике будут составлять 0,21 процента, ВВП – 0,12 процента, что в ценах 2010 года составит около 130 млрд. грн. По итогам же всего трансформационного периода эти показатели составят 0,25 и 0,16 процента соответственно”.

Откуда эти проценты взялись, автор не объясняет — а я так внимательно читал, надеялся.

В КПИ нас учили проверять не только размерность, но и порядок. Когда в задаче на определение веса коровы много кило-, милли-, мега- и другого, полезно прикинуть — в конце получишь центнер или микрограмм?

Следовательно, 130 млрд. грн. — это 16,25 млрд. долларов. Делим 16,25 млрд. долларов на 0,12%, получаем ВВП Украины – 13,542 триллионов долларов. Для сравнения, в 2010 ВВП Европейского Союза составляло 16,242 триллионов долларов, США — 14,526 триллионов. То есть мы не бедная страна, и непонятно, зачем нам не только Евросоюз, а вообще кто-либо. И как не согласиться с доктором философских наук: “стратегические решения должны основываться на здоровом и реалистичном расчете”.

Можно ли считать расчеты автора здоровыми, не знаю, я не врач. Реалистичными, с моей точки зрения — нет.

Впрочем, практика выдающегося однопартийца-“пидрахуя” Кивалова, свидетельствует, что настоящий профессионал может любое решение обосновать любыми расчетами. Если конечный результат предварительно определен.

К сожалению, без соответствующих последствий для “пидрахуя”.

Во всяком случае, пока что.

Виктор Мишковский