Для одних Донбасс заканчивается во Львове, для других – Галичина в Харькове. Несколько слов в защиту Андруховича

Когда Юрий Андрухович во времена Кучмы написал, что «Галичина – это не-Украина», его не клеймили, как позже Д.Табачника. Когда в 2002-м в рупоре украинских либералов г. Андрухович пообещал в одном из своих будущих текстов напасть на Донбасс, на это тоже никто не обратил внимания. Действительно, ну зачем реагировать на человека, который целый абзац текста под названием «Сепаратизм?» посвящает тому, чтобы оправдаться: «Это, однако, никак не значит, что я галицкий сепаратист». Просто, мол, слишком люблю «дурноватую Галичину».

Тем более что в те годы пан Юрий действительно никоим образом не был сепаратистом – он искренне мечтал стать всеукраинским писателем, а не только киевско-галицким. Ради этого в стиле Лесиного contra spem spero пропагандировал соборность, которую кривенковский «ПиК» еще в 2000-м изобразил как мазохистское наслаждение «галичан» в процессе насилия их «схидняками». В 2004 году возникла краткосрочная иллюзия, что «сладкая парочка» поменялась местами – именно поэтому новый режим с такой яростью преследовал мифических «писуарных сепаратистов». Ведь они осмелились во вполне европейской манере открыто заявить о праве юго-восточных регионов самим решать значительную часть вопросов публичного управления! То есть Тихонов, Колесников, покойный Кушнарев сделали то, о чем ни один западноукраинский политик или общественный деятель со времен Вячеслава Черновола с его Галицкой ассамблеей даже подумать боялся – не то что вслух заявить.

Потому не удивительно, что стоило пану Юрию хотя бы заикнуться о назревшей и перезревшей необходимости изменения административно-территориального устройства Украины, как на него начали вешать всех собак. Вот когда он призвал вывести на акции протеста против нынешней власти «как минимум триста тысяч граждан» или публично каялся за недостаточную поддержку Тимошенко, тогда все было в порядке. Но стоило Андруховичу предложить государству даже не федералистскую (ведь, как известно со слов вице-премьера Тихонова, «наше общество к этому не готово»), а всего лишь автономистскую модель – и сразу же из промоутера Украины в Европе он превратился, по словам А.Герман, в пропагандиста возможности «нарушить границы соборной Украины».

При этом как вышеупомянутая госслужащий первого ранга, так и критики Андруховича рангом пониже, самого интервью писателя УНИАН, похоже, не читали. Ведь из него ясно следует: автор выступает за возможное отделение Донбасса и Крыма, при этом никакого упоминания о том, что оно должно произойти с изменением нынешних границ Украины в тексте вы не найдете. Манипуляция вопросом корреспондента польской газеты «Rzeczpospolita» (мол, украинским СМИ вы говорили, что Крым и Донбасс могли бы отделиться от Украины) обычное привлечение внимания читателей. А моделей отделения специфических регионов в Европе за последние десятилетия выработано немало: это и федерализм, и широкая автономия наподобие Каталонии или Гренландии, и специальный статус (Аландские острова в Финляндии). Ну, не специалист Андрухович в конституционном праве, потому и ломится в полуоткрытую дверь, ведь Крым отделен в пределах Украины если не с 12 февраля 1991 года, когда Верховная Рада УССР приняла решение о возобновлении Крымской автономии, то с 28 июня 1996 года точно (см. раздел Х Конституции Украины). Ну, призвал известный писатель предоставить подобный статус Донбассу (наверное, речь шла обо всем Донецком бассейне – то есть Донецкой, Луганской и части Днепропетровской областей), – так у нас хватает разных инициатив, даже до уровня законопроектов доходят. Иногда, правда, как в случае с админреформой Романа Бессмертного земляки могут и акции протеста устроить. Но что-то я не слышал о раздраженных предложением Андруховича крымчанах или донбасцах.

Вместо этого протестуют ура-патриоты и представители центральной власти. Первых понять нетрудно: писатель вербализирует популярную среди значительной части избирателей идею, которую нынешние политики публично поддержать не готовы. А следствием этого может быть еще больший рост числа людей, которые на выборы придут, но не поддержат ни одного кандидата или партии. С властью сложнее: ей контраверсионные заявления Андруховича чрезвычайно выгодны, особенно если четко позиционировать его как сторонника Тимошенко и инициатора создания Комитета защиты Украины. Анна Герман пугает писателя «ответственностью за провозглашение идеи отсоединения Крыма и Донбасса». А это в свете последних действий СБУ, в частности, и выполнения правоохранительными органами указаний г. Герман вообще вполне серьезная угроза.

В чем же тайна такого поведения команды Януковича?

В действительности ответ лежит на поверхности. И «сепаратист» Андрухович, и «патриотка» Герман едины в главном – они даже не допускают мысли, что часть народа имеет естественное право жить по-другому. Вместо этого они уверены в праве одних регионов навязывать свое мировоззрение всем другим, что является классическим империалистическим подходом. Небольшая разница между этими двумя «украинскими империалистами» заключается в том, что они планируют делать с нежелающими повиноваться «единственно правильным идеям». Андрухович, как человек более либеральный, предлагает несогласным отделиться, а остальным – сомкнутыми рядами формировать новое историческое сообщество из «союза племен». Герман то ли в стиле Большого Брата, то ли дядисэмовского I want You! заявляет: «Донбасс не готов отдать вас». И вообще – вы (галичане, художники, etc.) «должны у донецких научиться патриотизму».

На этих словах представляю Андруховича, который вспоминает советскую армию с ее «я научу вас Родину любить!». И задумывается над тем, не стоит ли ровно через восемь лет издать новую версию своей статьи «Сепаратизм?», изменив в ней в первую очередь вопросительный знак на восклицательный...

Олег Хавич