Андрухович: Если победят оранжевые, то Крыму и Донбассу нужно дать возможность отделиться
Мне снится один сон, что я в засаде на Януковича... Я бы не делал эту проклятую целостность какой-то догмой... Табачнику очень хочется заехать в рожу... Страну захватили оккупанты, а Ющенко про гусочек рассказывает...
Думаю, не стоит еще раз перечислять все успехи и достижения украинского писателя Юрия Андруховича. Он давно занял свою ступеньку в мировой и украинской литературе. И, надеемся, будут еще и новые свершения. Его произведения переведены на польский, английский, немецкий, русский, белорусский, венгерский, финский, шведский языки. И это не конец, ведь ему еще только пятьдесят. А лучшие слова, как любит повторять Юрий, еще не написаны.
С Андруховичем мы в основном говорили о политической ситуации в Украине.
С ПРИХОДОМ ЯНУКОВИЧА Я УВИДЕЛ, ЧТО БУДТО И НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИЧЕГО, НАПИСАННОГО МНОЙ ДО СИХ ПОР Юрий, не знала с чего начать разговор, но перед интервью пересматривала ваши «Рекреации» (в 1990 г.). Там люди спрашивают Мартофляка (одного из героев), в состоянии ли нынешняя Верховная Рада как-то изменить к лучшему нашу ситуацию? Собственно, этот же вопрос я и адресую вам.
Юрий, не знала с чего начать разговор, но перед интервью пересматривала ваши «Рекреации» (в 1990 г.). Там люди спрашивают Мартофляка (одного из героев), в состоянии ли нынешняя Верховная Рада как-то изменить к лучшему нашу ситуацию? Собственно, этот же вопрос я и адресую вам.Как раз сегодня с такой ностальгией вспомнил тогдашнюю Верховную Раду. Это был 90-й год... Сегодня тот день, когда та ВР приняла Декларацию о суверенитете. Когда шел на встречу с вами, по телевизору как раз показывали сюжет о том голосовании... Я себе еще подумал: «Боже, какая тогда была прекрасная Верховная Рада, принимала какие-то позитивные вещи...» А то, что сейчас, – ужас.
На мой взгляд, ВР сегодня – это один из самых опасных для самого существования Украинского государства органов. При президентстве Ющенко это однозначно был наибольший источник опасности для Украины. А при Януковиче к опасной ВР добавилась еще и Администрация президента.
Верховная Рада теперь просто выполняет указания администрации, то есть от роли инициатора перешла в исполнителя уничтожения государственности. По моему, организатор все-таки опаснее, чем исполнитель. Потому пальму первенства ВР потеряла.
Недавно Олег Скрипка заявил, что украинский язык и все украинское – исчезают, и что язык стоит занести в Красную книгу. Вы тоже считаете, что все украинское исчезает?
Этот мессидж из второй половины 80-х годов, когда он был озвучен, и до сих пор актуален. А Олег Скрипка о нем сегодня еще раз напомнил.
С тех пор, как я пишу – 25 лет – прозу, публицистику, стихи, там всюду можно этот мессидж прочитать: мы исчезаем, погибаем, нас уничтожают.
Но поскольку я не плакса по своей природе, не причитаю, а предпочитаю смеяться, то, возможно, не все в моем написанном эти мессидж прочитывают.
Почему этот год такой сложный для меня? Я вдруг увидел, что будто не существует ничего написанного мной до сих пор, то есть ничего из того, что сказано, вроде бы и не сработало. Мы и дальше стоим там, где были, когда я начинал, – в совке.
Нужно все начинать с первого слова. Но так надоело быть Сизифом. Это даже не потому, что Янукович победил, это вообще во всем так. Культурно-общественное беспамятство – самая характерная черта этого союза племен, который называется украинским народом. Дело в том, что, видимо, народа просто нет.
ЕСЛИ ПОБЕДЯТ ОРАНЖЕВЫЕ, ТО КРЫМУ И ДОНБАССУ НУЖНО ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДЕЛИТЬСЯ Если его до сих пор нет, то откуда он должен взяться, родиться?
Если его до сих пор нет, то откуда он должен взяться, родиться?Да уже, видимо, не родится. Нормальные народы рождались лет сто назад. У нас это по-разному складывалось, но преимущественно не складывалось. Конечно, были какие-то оптимистичные моменты. Я не исключаю, что они еще повторятся в нашей истории, и пока еще можно констатировать, что Украина сегодня – союз племен, которые рассорены между собой, но держатся вместе на основе определенной государственной фискально-репрессивной машины.
Как ни парадоксально это звучит, но Украину вместе держат материальные интересы Януковича и его окружения. Ничто другое нас не держит.
Вы где-то говорили, что выступаете за отсоединение Крыма и Донбасса от Украины как таковой...
Нет-нет, не так это все однозначно и прямо. Но: оставляя шанс для украинского будущего, нужно рассматривать эту опцию, если мы, конечно, хотим сохранить шанс. То есть если еще когда-то произойдет такое чудо, что в Украине опять победят, условно говоря, оранжевые, то нужно будет дать возможность Крыму и Донбассу отделиться. Сейчас они этого не сделают, потому что сегодня их люди сидят при власти в Киеве.
Но я почти не верю в то, что оранжевые когда-либо придут к власти.
Я БЫ НЕ ДЕЛАЛ БЫ ЭТУ ПРОКЛЯТУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ КАКОЙ-ТО ДОГМОЙ А чем Крым и Донбасс, по вашему мнению, мешают Украине развиваться?
А чем Крым и Донбасс, по вашему мнению, мешают Украине развиваться?
Скажем так, политически это другая нация. Я уже сейчас этнических моментов не касаюсь, только политических. Так вот – политически это часть российской нации. Я не хочу сказать, что все поголовно там такие, но тому украинскому меньшинству, которое там есть, проще предложить эмиграцию сюда, потому что они и так там загнаны в угол, постоянно преследуемые, не могут реализовать ни одного проекта. В Донецке не проходит даже такая вещь, как присвоить университету имя их земляка Василия Стуса. То есть там априори агрессивно заблокировано любое украинское движение. Оно заблокировано не в результате каких-то репрессий, а потому что действительно этого не хочет тамошнее население. Оно чужое Украине. Украина ему чужа и неинтересна, по меньшей мере безразлична.
Надписи в маршрутках наподобие «Нету денег – плати гривной» лишний раз свидетельствуют, что там концентрация ментального невосприятия всего, что связано с украинской независимостью.
Работать над этим Киев пытался, начиная с 1991 года. Это принесло только ухудшение. А окончательное ухудшение принесли последние пять лет правления Ющенко.
Думаю, мы постоянно тешим себя какой-то иллюзией территориальной целостности, которой и так нет. Она существует сегодня только благодаря тому, что их парень сидит в Киеве на престоле. То есть одна седьмая Украины делает свой решающий вклад в то, как жить стране в целом. Потому я бы не отказывался от такого проекта и не делал бы вообще эту проклятую целостность какой-то догмой. Зачем упираться в то, что в действительности уничтожает нас и губит?
Возможно, эти регионы просто неправильно украинизовывали или их априори не возможно украинизовать?
Что значит «правильно», «неправильно»?.. Ни разу там не было, скажем, каких-то репрессий, давления. Напротив – все, что пытались применить в этих регионах, делалось через позитив. Но если у людей вызывает ощущение насилия, например, украинский дубляж в кино. Не то, что их силой загоняют в концлагерь и заставляют учить украинский язык, а просто приглашают в кино посмотреть фильм и заодно понемногу научиться понимать язык. А это вызывает у них желание восстать. Как по мне, более правильной украинизации, чем через кино и телевидение, быть не может.
В конечном итоге, теперь и это все остановлено, благодаря их людям во власти и той политике, которую они проводят.
Вообще есть ощущение, что самой компромиссной фигурой в истории независимости был Ющенко. Это и был проект на объединение Западной и Восточной Украины. Потому что он с Востока, без радикализма, по сути человек советский, но в то же время не чужой украинскому, по природе украиноязычный. Но в результате политической борьбы из него сделали националистического монстра, а для донецких он вообще стал каким-то фашистом, нациком. То есть даже настолько компромиссный, объединительный вариант не сработал.
А Тимошенко могла бы быть таким компромиссным вариантом? Она вышивку носит, косу – тоже.
Могла бы. Но вот проиграла.
Да здесь кого ни возьми, если он будет проводить украинскую политику, будет представлен российской пропагандой фашистом. А вообще-то, возвращаясь к теме отсоединения: я убеждаю в необходимости чего-то совершенно невозможного, будто потерял всякое ощущение реальности, правда?
Я знаю многих людей с аналогичной точкой зрения. Говорят, если бы не эти два региона, мы были бы в ЕС и жили лучше...
Абсолютно! Эти регионы берут очень весомую долю в каждом нашем голосовании. Две донбасские области очень густо заселены. И дело не только в том, что они густо заселены, но и в том, что они по-советски единодушны в голосовании.
Например, в Галичине плюрализм, голоса разбросаны между тремя-четырьмя политическими силами.
Приблизительно та же история в Крыму, что и на Донбассе, только еще добавляются прямые российские провокации. Ну, и присутствие ЧФ ко всему – его тамошний народ очень любит, гораздо больше, чем украинского моряка.
Я никогда не подсчитывал специально, но, как говорится, на глаз – наш проукраинский политикум без этих двух регионов на каждых выборах имел бы где-то свыше семидесяти процентов. То есть было бы такое прочное проукраинское большинство в парламенте, прочная проукраинская власть и западный вектор был бы вне дискуссий.
Мы вообще сейчас странно выглядим в мире. Например, еще год назад я приблизительно два-три раза в месяц получал заказ от газета, преимущественно немецкоязычных, о том, что здесь происходит. Но начиная с февраля этого года как отрезало. Такое впечатление, что всем все стало понятно и больше ничего никого не интересует.
Поляки в этом году удивили меня. У меня было много выступлений с «Карбидо», иногда это были еще литературные вечера. Я много говорил о политике, нашей ситуации. И они были все шокированы, а я был шокирован тем, что они шокированы, потому что ничего не знают и представляют себе, что у нас все планомерно развивается так, как развивалось. Наверное, это большой успех на международной арене сегодняшней власти. Они добились полной потери интереса к Украине за рубежом. Никто не интересуется и особо никто не смотрит в нашу сторону.
Как это печально...
Это печально, а также это показатель того, в какую плохую полосу времени мы вступили. Здесь не только Янукович как фактор, их много: противостояние Россия – США, на котором Россия по всем статьям переигрывает этого идиотичного Обаму. Слово «идиот» я здесь употребляю не как ругательство, а скорее как диагноз. Конечно, и сам ЕС - образец двойных стандартов, нерешительности, лицемерия. Главное стремление европейского политикума – ничего не менять, законсервировать ситуацию такой, как она есть, потому что она неплоха, а может стать хуже. Поэтому они делают все, чтобы ничего не менялось.
ТАБАЧНИКУ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ЗАЕХАТЬ В РОЖУ Как, на ваш взгляд, могло возникнуть такое явление, как Д.Табачник в украинском обществе? Он же даже не донецкий...
Как, на ваш взгляд, могло возникнуть такое явление, как Д.Табачник в украинском обществе? Он же даже не донецкий...
Очевидно, он по соображениям политической конъюнктуры пристал к этому лагерю. То есть стал донецким «по духу».
Мне трудно что-то говорить о нем, потому что лично его, к счастью, не знаю. Как по мне, он человек психопатичного состава. Он чем-то очень сильно обижен на галичан, и теперь из этого реванша пытается выжать максимум. Там какая-то очевидная травма.
Это очень интересный объект для исследования если не психиатра, то по крайней мере психоаналитика. Иначе и не знаю, чем объяснить такой азарт в разрушении всего, что нарабатывали его предшественники на этой министерской должности.
Он был мне порой симпатичен в первой каденции Кучмы. Тогда я, наивный, его уважал за то, что он уже другое политическое поколение, человек, который прекрасно овладел украинским... Нет, я не думаю, что с ним стоит дискутировать и общаться. Да и не хочу общаться с кем-то, кому мне очень хочется просто заехать в рожу.
НЕ МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ЛУЧШУЮ СУДЬБУ НАРОД, КОТОРЫЙ ПРЕДПОЧИТАЕТ СТОЯТЬ РАКОМ НА ОГОРОДАХ ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ КНИЖКИ Что должен делать патриот в сегодняшних условиях?
Что должен делать патриот в сегодняшних условиях?
Уезжать отсюда. Настоящий патриот Украины должен отказаться от патриотизма и попробовать заняться собой, стать эгоистом. Это, конечно, я так горько шучу.
Как тогда быть со следующими поколениями?
А что, еще будут какие-то? Потому что я не верю в то, что будут какие-то следующие поколения украинцев. Возможно, я немного преувеличиваю, не знаю.
Ладно, если серьезно... Что должен делать патриот? Осознать, что это не проигранная битва, как утверждают некоторые, а проигранная война. Следствие проигранной войны - оккупация страны. Оккупанту следует оказывать сопротивление – для начала ненасильственное. Бойкот и саботаж - очень эффективный метод. Неуплата налогов – там, где это возможно. Невыполнение их распоряжений. Ну и все такое... Методов в действительности много.
Свою жизненную модель я строил почти полжизни, ну точно уже на протяжении всех лет независимости. Эта модель принципиально сейчас ничем не отличается от той, которую я практиковал и 10, и 15 лет назад: максимальная независимость от государства, свести к минимуму любые контакты с ним и быть автономным в этом смысле. Конечно, это предполагает какую-то материальную независимость. Поэтому я не стремлюсь быть человеком богатым. Зато независимым. Я не говорю, что такая позиция единственно правильная. Правильнее вообще покинуть эту страну и это общество, тогда освободиться от всего сразу: ужасного телевидения, этой музыки в публичных местах, от всех этих «работящих, гостеприимных и таких духовных» людей. Так как не может в действительности претендовать на лучшую судьбу народ, который предпочитает стоять раком на огородах вместо того, чтобы читать книжки. Украинцы в действительности ужасно мало читают. Газеты наши деградировали до невозможного. Куда ни глянь, всюду какая-то гуманитарная катастрофа. И, безусловно, это все вылезает с большей очевидностью, когда власть вражеская, оккупационная. Опять же… то, что власть такая, как есть, - это одно из следствий катастрофы.
Есть что-то такое, как неповторимость отдельно взятого человека, его единственный приход в этот мир, единственная жизнь. Вот мне перевалило за пятьдесят, и я думаю, сколько же можно воевать на этом украинском фронте, сколько можно питаться каким-то иллюзиями, что ты своим письмом что-то можешь изменить, что оно кому-то нужно?! В 2004 году все сложилось вроде бы так, будто действительно можешь, и в самом деле нужно, а через пять лет все закрылось и стало еще намного хуже, чем было до тех пор.
Выходит, вся эта моя практика была неправильной. Выходит, правильно будет одержать наконец свою жизненную победу не в смысле проекта «Украина», а в смысле проекта «я ухожу из Украины».
Какие сейчас настроения царят в Западной Украине?Люди вступают в Партию регионов. Наверное, прежде всего в связи с приближением местных выборов. Сами посмотрите. Запад принял сегодняшнюю власть, все привыкли. И дальше будут привыкать. Вот привыкание к оккупанту – самое плохое, что с нами сейчас происходит. Сейчас идет тенденция прячущейся улитки. Вскоре эта улитка сама будет говорить, что так правильно, так и должно быть.
СТРАНУ ЗАХВАТИЛИ ОККУПАНТЫ, А ЮЩЕНКО ПРО ГУСОЧЕК РАССКАЗЫВАЕТ А как вы объясните свойство “захидняков” быстро влюбляться у политиков, а затем быстро разочаровываться вплоть до ненависти? Например, как это было с Ющенко.
А как вы объясните свойство “захидняков” быстро влюбляться у политиков, а затем быстро разочаровываться вплоть до ненависти? Например, как это было с Ющенко.
Я это объясняю положительно. У жителей Западной Украины сам строй мышления более многогранен. То есть это даже на подсознательном уровне... Потому что сам по себе исторический опыт существования автономных общественных структур, например, какой-нибудь сельской «просвиты», здесь богаче и старше, чем в остальной Украине.
Говорят, есть какая-то идеология Галичины и есть идеология Донбасса, и они разрывают Украину на две части. Идеология Донбасса действительно есть, а идеологии Галичины нет, это такая панукраинская идеология, общеукраинская. И ради существования государственности со столицей в Киеве галичане соглашаются оставаться в тени, потому что они знают, что априори выходец отсюда никогда не станет президентом Украины. Сам факт происхождения из Галичины заблокирует ему путь к высшей власти. Поэтому нашли в Сумской области Ющенко. И если бы нужно было, то и в Донецкой нашли. Но, как я говорил раньше, это все равно не работает, из него все равно сделают потом галицкого фашиста.
О влюбленности и ненависти. Я бы не сказал, что была такая ненависть к Ющенко. Скорее – царило большое разочарование и отказ во второй раз голосовать за него. Ненависть была больше в Центре и на Востоке. Как бы то ни было, а Ющенко в первом туре во Франковской области имел второе место.
В 2004 году голосование за Ющенко воспринималось как выбор между добром и злом. А в 2010-м я пошел в первом туре голосовать за него, потому что он меньшим злом. Во втором туре меньшим злом уже была Тимошенко, потому я шел и голосовал за нее. Кстати, вышло какое-то недоразумение с публичным зачислением меня к противсехам. Когда давал вам комментарий по этому поводу, я во второй части, как по мне, ясно высказался, что я все равно «сломаюсь» и проголосую за Юлию Владимировну.
Резкая смена моего отношения к Ющенко произошла между первым и вторым туром, когда он, еще будучи президентом, делал все, чтобы победил Янукович. Это было очевидно до неприличия. Потом еще его интервью после второго тура, в котором он поделился своим человеческим счастьем от гусочек, как он в своем имении наблюдает за ними на пруду. Тогда я уже, ей-Богу, вспылил. Потому что страну захватили оккупанты, а он о гусочках рассказывает.
Ваш пессимизм связан лишь с приходом Януковича и компании к власти?
Да, конечно. В нормальной стране такого бы не могло произойти, это абсурд.
МИНИСТРУ КУЛЬТУРЫ ВСЕ ПО ЦИМБАЛАМ Знакомые ли вы с сегодняшним министром культуры и туризма?
Знакомые ли вы с сегодняшним министром культуры и туризма?Нет. Знаю, что он когда-то играл на цимбалах. У меня есть друзья из группы «Гудаки» из Нижнего Селища на Закарпатье. Как-то они были с продолжительными гастролями в Европе. Мы с ними пересеклись в Германии, они спросили о новостях в Украине. Говорю: «Ну, какие новости, у нас правительство новое». Они: «Слушай, а кто министр культуры». «Кулиняк какой-то», – говорю им. А они: «Боже, Миша таки стал министром. Мы же вместе на цимбалах играли».
Так что, видимо, не ошибусь, когда скажу, что сегодняшнему министру культуры все по цимбалам.
Слышала много противоречивых мнений о том, должен или нет художник чувствовать деятельность Минкультуры. Как считаете вы?Есть страны, где чего-то такого, как министерство культуры, вообще не существует, а культура процветает. Но есть и страны, где культура процветает и есть министерство культуры. То есть какого-то обобщения здесь нет.
В моей голове уже давно не укладывается и никогда не укладывалось, как одно и то же ведомство может заниматься, скажем, писателями, балетом, кинематографом, сельскими клубами, народными ремеслами, туризмом. Выходит, какой-то горох с капустой. Но все это было бы ничего, если бы это была принципиально другая культура менеджмента, которая схватывает все на уровне тенденций и дает им какое-то движение, динамику. В нашем же случае это ничто иное как какая-то бюрократическая, неповоротливая машина, которая работает лишь на собственное самовоспроизводство.
Не то, что я крайне негативно отношусь к этому министерству, я просто его не вижу и не знаю, возможны ли какие-то отношения с ним. Хотя, ой, извините, должен прикусить язык, потому что мы с агентством «Артполе» подавались на грант нашего минкульта в этом году в поддержку нашего с «Карбидо» тура «Цинамон». Но это еще было при прежнем правительстве. При этом правительстве я был бы категорически против. Подавались мы еще осенью, позитивное решение было принято в январе-феврале. Но не было бюджета, только позитивное решение. Пришло новое правительство и это решение отменило. То есть такая типичная черта наследственности украинской власти. Еще и так сформулировали, мол, этот проект не является для нас приоритетным, все наши силы направлены на празднование Дня Победы.
Собственно, это единственный в моей жизни контакт из минкультом, который закончился так печально-поучительно. И слава Богу – я им, значит, ничего не должен.
ВСЯ СФЕРА МОИХ НЕУДАЧ И ЗАБОТ – ЭТО МОЯ РОДНАЯ РОДИНА: СТРАНА, НАРОД, ПОЛИТИКА Банальный вопрос – что вас вдохновляет сегодня? Вы как раз пишете новую книгу.
Банальный вопрос – что вас вдохновляет сегодня? Вы как раз пишете новую книгу.Конечно, параллельно с фактором власти существуют еще и факторы радости. В жизни у меня вообще очень много радости. Я о своих радостях слишком много говорю, наверное, если помнить об украинских суевериях, накликаю на себя что-то негативное. Позвольте, я постучу по чему-то деревянному. На самом деле вся сфера моих неудач и забот – это моя родная родина: страна, народ, политика. Если бы я был от этого вполне независим, то был бы стопроцентно счастлив. А так моя страна на процентов двадцать все портит. Почему, собственно, я и размечтался о проекте победы над ней: вырвать ее прочь из себя и стать стопроцентно счастливым.
Книга о 111 городах, которую я сейчас пишу, пришла мне как замысел пять лет назад. Ее каркасом служит азбука, а это уже и соответствующая структура. Самое интересно – это одновременно и соблюдать, и нарушать ее.
Это как раз вдохновляющая задача, потому что каждый день начинаю с того, что смотрю на этот список городов и в произвольном порядке выбираю тот, о котором мне хочется писать именно сегодня. То есть азбука азбукой, а мои прихоти тоже весят. Сколько там еще остается? На этот момент остается еще 14 городов. Но каких! Львов, Нью-Йорк, Прага.
Города, о которых пишете, вы в них обязательно должны были побывать, пожить?Да. Но не обязательно пожить. В этой книге будут и совсем короткие тексты, появившиеся как следствие нескольких часов пребывания. Скажем, я был проездом в каком-то городе, откуда-то куда-то прошел, и что-то случилось в этот момент. Наверное, в конце будет классификация этого всего: города, в которых жил, в которых был, в которых бывал, в которых побывал.
Почему именно 111?Когда я впервые сел за подсчет и составил для себя такой первичный список, он колебался от 107 до 120. Тогда я выбрал 111, как графически самое симпатичное число.
Интрига этой книжки в том, что я до последнего не буду знать, какой она вышла в целом.
МНЕ СНИТСЯ ОДИН СОН – ЧТО Я В ЗАСАДЕ НА ЯНУКОВИЧА Что вас больше всего раздражает в людях?
Что вас больше всего раздражает в людях?Не знаю. Часто себя самого корю за какую-то излишнюю мягкостью, неспособность по-настоящему ненавидеть. Не могу найти в себе ресурсы, как ни пытался. Был такой период после выборов президента в этом году, когда мне начало сниться одно и то же, что я снайпер в засаде, который должен застрелить президента. И у меня все прекрасно складывается: удобная позиция, все очень хорошо видно, удобная мишень, но я даже во сне не находил нужного ресурса ненависти, чтобы его застрелить.
Какая ваша любимая патриотическая песня?На первом месте, конечно, гимн Украины, а дальше – «Червона калина».
Мне нравится наш гимн. Все эти идиотизмы о его изменении – это от того колоссального невежества, которое проявляется буквально во всем. Пусть просто немного читают историю. Кстати, о своем любимом Богдане Хмельницком: «Ще не вмерла козацька мати!» – это боевой клич, победный клич, одно из любимых его, Хмельницкого, выражений. И это не напоминание о смерти, а как раз ее отрицание.
Беседовала Оксана Климончук