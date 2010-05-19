Сестра депутата Парубия освобождена из-под стражи

Сестра народного депутата от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Андрей ПАРУБИЯ Елена ПАРУБИЙ освобождена из-под стражи.

Об этом заявила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН в эфире “5 канала”, сообщает “Украинская правда”.

"Я не знаю, с чем связано задержание сестры Андрея ПАРУБИЯ, мне говорили, что там какое-то уголовное дело, но мы сделали все, чтобы ее выпустили из-под ареста, и чтобы не было никаких подозрений в том, что где-то есть какие-то попытки брату мстить через сестру", - сказала она.

"Пусть правоохранительные органы выясняют, что там произошло, была ли там взятка, в которой ее обвиняют, не была ли. Мы сделали все, чтобы ее выпустили", - добавила А.ГЕРМАН.

Она также сообщила, что Е.ПАРУБИЙ находится в больнице. “У нее, кажется, давление поднялось. Уже вечером она уже будет возле своего ребенка", - отметила она.

А.ГЕРМАН также выразила надежду, что "никто не обидит эту женщину". "Я знаю ее уже много лет. Она росла без мамы, они с Андреем воспитывались сиротами. Это прекрасные люди, Андрей очень хороший человек, я не помню, чтобы Андрей хоть муху обидел в своей жизни", - сказала она.

При этом заместитель главы Администрации Президента отметила, что нынешняя власть «не должна уподобляться помаранчевым, которые сажали за решетку без вины нас”.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 мая, А.ПАРУБИЙ сообщил, что во Львове была арестована его родная сестра Елена.

«Сегодня утром к ней в кабинет ворвались работники УБОП, и фактически с 10-ти часов утра она находится под арестом. Я не имею с ней никакого контакта, я не имею от нее никакой информации», - сказал А.ПАРУБИЙ.

Он отметил, что узнал от источников о том, что ее обвиняют в получении взятки в размере 2 тысячи долларов.

Впоследствии в милиции сообщили, что сестру А.ПАРУБИЯ Елену, которая работает в одной из районных налоговых инспекций города Львова, обвиняют в получении взятки.

«Проверка заявления предпринимателя проводилась совместно с подразделом по противодействию коррупции Государственной налоговой администрации. Ни одной политики здесь нет, и когда предприниматель написал заявление в УБОП – в нем не было фамилий, там были должности лиц, которые требовали взятку», - сказал начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Михаил ЦЫМБАЛЮК.

Он также отметил, что никого из упомянутых лиц не задерживали и в правоохранительные органы не забирали. «Это не было задержание... Все происходило в помещении налоговой», – заявил начальник областной милиции Львовской области.

«Материалы переданы в прокуратуру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - добавил он.