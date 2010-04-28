У Андруховича уже слов нет

В Украине сейчас все идет по худшим сценариям.

Об этом заявили известные украинцы сайта «Політична думка».

В частности, писатель Юрий АНДРУХОВИЧ, комментируя вчерашние события в Верховной Раде, отметил, что «это тот момент, те события, когда слов нет. Мы убеждаемся, что в Украине все идет по худшим сценариям и что мы должны отнестись к этому жестче”.

Хотя, по его мнению, “шансов на спасение страны у нас все меньше и меньше. Есть какое-то драматическое осознание того, что что-то происходит плохое, и я не знаю, где они остановятся. Происходит полное растворение украинского в организме российском”.

Как отметил Ю.АНДРУХОВИЧ, единственное, что его еще удивляет, почему Президент Виктор ЯНУКОВИЧ не перестает говорить о евроинтеграции Украины. “Его поведение на сдачу Украины России настолько очевидно, что я не понимаю его риторику о евроинтеграции. Нужно уже откровенно и говорить об этом”, - отметил он.

По мнению Ю.АНДРУХОВИЧА, выход из этой ситуации очень простой: “когда в центре города собираются как минимум триста тысяч граждан, которые не довольны этой ситуацией, то все еще можно изменить”. Он считает, что внеочередные парламентские выборы вряд ли спасут ситуацию. “Во-первых, регионалы на них не пойдут. Во-вторых, оппозиция должна наверняка знать, что одержит победу. Сейчас, пока она разъединена, говорить об этом трудно”, - подчеркнул писатель.

В свою очередь певица Мария БУРМАКА назвала последние события опасными. “В последнее время власть демонстрирует очень опасные симптомы. Отдают все абсолютно, не считаясь с гражданами. Я уверена, что даже избиратели ЯНУКОВИЧА не голосовали за то, чтобы сдавать национальные интересы. Власть это делает нагло и быстро”, - отметила она.

В то же время, по ее мнению, граждане вряд ли позволят это делать дальше. “Власть недооценивает просто народ. Уже начались митинги, народное сопротивление. Если бы еще оппозиция объединилась, то нам удалось бы это остановить”, - сказала М.БУРМАКА, добавив, что не такие уж украинцы разуверены, как всем кажется.

Академик Мирослав ПОПОВИЧ выразил убеждение, что харьковские соглашения засвидетельствовали, что Украина стала сферой государственных интересов России. “И это еще не все. Дальше возьмутся за авиапром, атомную энергетику и тому подобное. Регионалы заявляли во время избирательной кампании, что придут и наведут порядок. Мы видим эти методы наведения порядка”, - подчеркнул он.

М.ПОПОВИЧ уверен, что “сейчас мы должны поддержать инициативы оппозиции и оказывать сопротивление такой политике власти”.

Между тем писатель Андрей КУРКОВ отметил, что “сдавать национальные интересы на российскую сторону начал еще Виктор ЮЩЕНКО. Теперь пошла полная сдача национальных интересов уже командой ЯНУКОВИЧА”.

Хотя, по его мнению, “экономическая независимость Украины, как это ни странно, лежит в плоскости нескольких украинских олигархов, которые не заинтересованы в российских инвестициях, но заинтересованы в дешевом российском газе”. А.КУРКОВ считает, что события в ВР означают, что команда В.ЯНУКОВИЧА не может удержать власть и экономический порядок в стране без России. “Кроме того, они почувствовали, что не имеют сильной оппозиции. Потому что она все время ссорится”, - отметил писатель, добавив, что народ должен самоорганизовываться и реагировать на действия власти соответственно.