Открытое письмо Юрию Андруховичу по поводу его сепаратистских идей

Открытое письмо-обращение к Юрию Андруховичу, писателю, переводчику и эссеисту

Пан Юрий!

Вы неоднократно проявляли свою общественную активность, инициируя открытые письма-обращения к политикам. Думаю, для Вас будет интересным опытом побывать с другой стороны баррикад, потому эта петиция - лично для Вас.

Обычно открытое письмо - способ убедить кого-то в том, что он глубоко неправ. Но когда неправота идет от разочарования, нужно очень внимательно подбирать козу, на которой собираешься подъехать.

Вот в очередной раз Вы в интервью говорите о коренном отличии восточной и западной ментальности и призываете не держаться за целостность Украины. Прочитайте мои рассуждения, мне очень важно, чтобы Вы изменили точку зрения, ведь к Вам прислушиваются другие.

Хочу довести до Вашего понимания, отчего это неправильно, отчего это неблагородно, отчего это несправедливо и отчего это вредно.

Итак, отчего это неправильно.

Все мы слышали, что отделению, с вашей точки зрения, подлежат три области: Донецкая, Луганская и Крым. Но замечали ли Вы такую особенность? Идеи сепаратизма начинают интересовать украинцев только на короткий период сразу после президентских выборов. Таких волн были три. Первая - когда мы не выбрали Чорновола. И тогда отделить предлагали, кажется, всего четыре западных области. Вторая - в 2005, и тогда линия отреза продвинулась далеко к востоку, был признан украинской территорией Киев и предлагалось делать передел приблизительно пополам. И вот прошло еще каких-то 5 лет, и новую линию отсечения чертите Вы, записывая, слава Богу, в украинские территории уже и мою родную Запорожскую область. Так может умнее подолбить сию скалу еще немножечко? Сколько там осталось!

Для меня очень странно, почему Вы не замечаете этой тенденции. Прогресс происходит не просто заметный, он двигается поразительно быстро! Особенно же странная такая Ваша ненаблюдательность ввиду того, что это в частности и Ваше достижение. Конечно, Украину отвоевывают не так политики, как художники. Музыканты, писатели, которым не жаль немного поездить на восток и соблазнять украинским, а не принуждать к нему. Я знаю это, я наблюдаю это довольно часто вокруг себя, и сама шла тем же путем.

Не стоит забывать и о том, что электоральный срез населения ежегодно пополняется новым поколением молодежи, которая изучала курс истории Украины.

Это была, если можно так сказать, баранка с полочки. Теперь самая неприятная часть: отчего это неблагородно.

На востоке тоже живут украинцы. Как доказывает первая часть, их там немало. Да, я знаю, большинство людей, с которыми я говорила об идеях сепаратизма, отвечали одинаково: мы люди гостеприимные, приезжай к нам, на запад. Может ли меня это утешить? А как думаете, хороший ли это выбор: или брось друзей, работу, дом, все, что ты любишь, все, что строил вокруг себя, и езжай куда-то искать счастье - или тебя скормят России? И согласны ли вы, гостеприимные люди, делиться с нами рабочими местами, жильем? Напоминаю, нас здесь не так мало. И вообще, попытка разойтись с Россией путем жертв напоминает азиатскую сказку о двух братьях, которые убегали от тигра. Один другому ставит подножку и убегает, думая о том, что успеет убежать достаточно далеко, пока тигр будет лакомиться. Почему вы заботитесь о комфорте тех ментально чужих вам людей, которые живут на востоке, а не своих, украинцев? Впрочем, я не призываю Вас от призывов к сепаратизму переходить на призывы к депортации, потому что ментально чужие вам лица - это не нехорошие люди, зэки и паханы, а в большинстве своем те, на кого все мы начхали.

И здесь начинается третье: отчего это несправедливо.

Выглядит так, что запад обвинил нас, «східняків», в том, что не прошел ваш любимый кандидат по имени Неизвестно Кто Потому что Все Плохие. Действительно, мы виноваты, но виноватые ли только мы? Разве у Вас были твердые убеждения во время этих выборов, что есть на пользу? Все мы не знали, как поступить, и такую бы солидарность - и в мирных целях... В действительности, когда в электричке едет кучка железнодорожников, к ним подсаживается дядя и вешает им лапшу о том, что оранжевые украли в них премиальные на свою предвыборную кампанию, кто виноват, что подсел к ним дядя, а не Вы или я? Кто виноват, что дядя знал, чего хотел, а мы не знали? А впереди выборы еще одни, и мы и до сих пор не знаем, а дядя знает, вот в чем весь ужас.

И последнее. Отчего это вредно. Впрочем, об этом я уже говорила: это вредно потому, что Вас слушают, Ваши идеи перенимают. И, даже если они не воплотится в жизнь в таком виде, как Вы изобразили, взаимная неприязнь "західняків" и "східняків" после таких разговоров растет, как на дрожжах. "Захидняки" растут в своем убеждении, что Янукович со свитой и представители Донецка - это одно и то же. "Схидняки" же воспринимают это в виде намека, что они какие-то второсортные украинцы. А доверие и приязнь друг к другу очень нужны, чтобы отвоевать еще один шанс.

Открытое письмо-обращение по жанру должно еще содержать какие-то требования... Но в этот раз требований не будет. Вы - человек взрослый, сами решите, что делать с информацией, которую получили.

Я призываю жителей или уроженцев восточной Украины, которые считают себя украинцами, подписывать это письмо, если Вы с ним согласны. Потому что, думаю, господину Юрию нужно помочь преодолеть разочарование, показав, что нас здесь действительно немало, и недалеко то время, когда решающим станет наше слово.

Татьяна Владимировна Савченко инженер-программист, владелица небольшого огорода и читательница книг, с.Матвеевка Запорожской области