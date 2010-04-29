Оппозиционная работа без союзничества с Тимошенко – это неправильно и пагубно

Во вчерашнем шустеровском выпуске на ТРК «Украина» уважаемый мной Григорий Немыря вспомнил и мое грешное имя в связи с антиянуковичевским обращением и в контексте «противсихов». Не могу не внести по этому поводу некоторое уточнение. Хоть оно, может, дело и прошлое, однако будет так или иначе вылезать в будущем противостоянии режиму, создавая между нами всяческие проблемы. Поэтому лучше в отношении собственного лица я внесу ясность лично.

Перед первым туром я действительно – и искренне – поддерживал Ющенко. После его поражения я нигде и никогда не высказывался о том, что во втором туре следует голосовать против всех. Единственное свидетельство моих вынесенных на публику колебаний в тот период можно увидеть вот тут.

Я его только что перечитал, и хочу подчеркнуть: там не столько агитация «против всех», сколько призыв к Тимошенко более четко очертить свою проукраинскую и прозападную позицию, если такая у нее есть.

В действительности во втором туре я никуда не делся и таки проголосовал за нее. Согласен: я за нее между первым и вторым туром не агитировал. Согласен и с тем, что это была моя ошибка.

Относительно актуальной ситуации, то я не вижу пока еще оппозиционного лидера, влиятельнее нее. Это не значит, что другие (Яценюк, Кириленко, Луценко, Тягнибок) менее важны. Это значит, что вести оппозиционную работу в этой стране без союзничества с Тимошенко будет очень неправильно и крайне пагубно.

Два слова о выступлении 27 апреля: предлагаю оценить его как позитив. Хорошо, что общество проснулось и вышло протестовать. Будем считать это первой успешной попыткой – сам факт массового протеста. Теперь задание – на каждой следующей акции добиваться количественного роста протестующих. Майдан-2004 также был подготовлен многими менее численными акциями. Полмиллиона граждан с неба как манна не падает, это достигается постепенными усилиями.

Юрий Андрухович