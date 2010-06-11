Что написал бы в своем дневнике японский дипломат об Украине

Уезжая из Украины в следующую страну пребывания, японский дипломат среднего уровня случайно оставил листы с заметками, которые делал в Киеве. Знакомим читателей с некоторыми фрагментами этих записей, которые демонстрируют оригинальный взгляд на украинские реалии носителя японского менталитета (художественный вымысел).

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“Поистине странная и непонятная власть в этой далекой стране. По-видимому, я никогда не пойму, чем она руководствуется в своих действиях и поведении. Но точно не кодексом «Бушидо». Здешний правитель отдал целый кусок территории Украины другому государству еще на 25 лет.

Когда наш предыдущий достопочтенный премьер-министр Юкио Хатояма не смог выполнить свое предвыборное обещание о выведении американской военной базы с территории Японии, он извинился перед своим народом и ушел в отставку по собственному желанию.

А глава Украинского государства ужасно радуется тому, что у них останется – Будда его знает, на какой еще срок – иностранная военная база. Да еще и хвастается удачной сделкой: родная земля в обмен на толику чужого газа”.

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“Вице-премьер их правительства, фамилия которого очень напоминает мне любимое кушанье, осьминога, поджаренного на шашлычке кусияки, предложил подумать над тем, чтобы объединить Украину с соседней страной. А поскольку соседняя страна сильнее и мощнее, то этим объединением точно правили бы ее два маленьких, но энергичных сёгуна.

Это же государственная измена! А правитель Украины вместо того, чтобы прислать тому «осьминогу» ритуальный клинок для самоубийства по технике сеппуку (и, конечно, в придачу надежный кайсаку, чтобы после распарывания живота отсек изменнику голову), наградил его орденом древнего украинского князя Ярослава Мудрого 5-й степени.

Сомневаюсь, что бессмертный дух великого князя обрадовался такому поступку нынешнего хозяина Украины”.

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“Их министр науки и образования считает, что сама независимая Украина – это историческое недоразумение, что жители части Украины – никакие не украинцы, а чужестранцы, а вместо украинского языка активно насаждает язык соседнего государства в образовании и кинематографе.

Не знаю, конечно, мы, японцы люди миролюбивые и законопослушные. Но если бы какой-то из наших министров сказал, что Япония то есть досадный исторический казус, что жители Хоккайдо – это не японцы, а в наших университетах вводил, скажем, китайский язык, просто не знаю, что с ним сделали бы люди. И что бы ему оторвали. Язык – как минимум”.

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“Как выяснилось, предыдущая премьер-министр, женщина с нежным лицом гейши и нравом бешеного самурая, просто взяла и украла почти 300 миллионов наших японских евро. Вместо того, чтобы вложить их, как договаривались, в энергосберегающие технологии, она потратила средства на избирательную кампанию, выплатила их избирателям. Но кампанию все равно проиграла. И кто теперь вернет их в казначейство?

Когда в Японии министр сельского хозяйства Тосикацу Мацуока попал в коррупционный скандал значительно меньших масштабов, он просто повесился. Потому что потерял лицо.

А эта самурай-гейша, без тени стыда на хорошем личике, рассказывает о том, как она борется с коррупцией.

Здешний философ дал очень интересное определение коррупции в Украине: «то, чем занимаются без нас». После этого, вопреки своим же афористическим словам, достойным пэра великого Иноуэ, философ стал сначала депутатом парламента по списку «гейши», а затем – высоким чиновником и при предыдущем правителе, и при нынешнем.

Какие мы все-таки разные!”

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“А на днях украинский правитель за государственные деньги поехал в Грецию в туристическую поездку. Да еще при этом молился с тамошними христианскими монахами.

Но у нас такие грехи не отмолил бы даже император у своей праматери, богини Солнца Аматерасу. Она бы испепелила транжиру народных средств прямо на священной горе Такатико, что на острове Кюсю”.

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Японию в мире называют Страной Восходящего Солнца.

Боюсь, что Украина с такой властью заслужит титул «страны призападного солнца».

С японского перевел Николай Писарчук