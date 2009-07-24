Чем отличается политик по определению от украинских небожителей

Слова подобны вещам: со временем они так же изнашиваются, теряют функциональные качества и нуждаются в восстановлении изначальной выразительности. Это особенно остро чувствуешь, когда имеешь дело с часто употребимым термином «политик», ведь многие из тех, кто относит себя к этой когорте, даже не подозревают, что должны быть людьми, которые заботятся о потребностях и проблемах общества.

Такое определение политика считается классическим еще со времен Древней Греции. Конечно, на протяжении предыдущих 2500 лет было достаточно много попыток его пересмотреть, но ничего более убедительного изобрести не удалось. Со времен античности остается нерушимой еще одна истина: чем сложнее обществу, тем более очевидна потребность в настоящих политиках – в тех, кто осознает свое призвание и ответственно относится к обязанностям перед обществом.

К сожалению, Украине не повезло ни с элитой в целом, ни с политиками в частности: основную массу тут составляют те, кто не обременен моральными принципами и чувством гражданского долга. С этой досадной данностью еще можно было бы как-то смириться, если бы не одно «но»: вся безответственная камарилья украинских недополитиков цинично будет тянуться в президенты – очевидно, для того, чтобы получить еще большую безнаказанность для своего цинизма и безответственности.

Бесспорно, политическая конкуренция – явление вполне объективное. Его не стоит игнорировать и нельзя «отменить» учитывая конъюнктурную нецелесообразность. Но цивилизованный мир как раз и отличается от нецивилизованного тем, что умеет поставить потребности политической конкуренции в жесткие рамки политической культуры. Кто их нарушает, того непременно ожидает наказание в виде общественного осуждения и политического маргинеса.

Очевидно Украина пока еще не принадлежит к цивилизованному миру. Такой диагноз справедлив по меньшей мере по двум причинам: во-первых, значительной части отечественной политической элиты присущ буквально преступный уровень инфантилизма и безответственности, потому в угоду своим личным потребностям эти «небожители» с невероятной легкостью приносят в жертву интересы народа и государства; во-вторых, общество еще не сформировало выразительных критериев, благодаря которым циничные действия безоговорочно караются вотумом политического недоверия.

Однако основной груз ответственности все-таки лежит на политиках, потому что они через подконтрольные СМИ делают все для того, чтобы политическая культура в Украине как можно дольше не приживалась. Это позволяет им каждый раз лгать электорату за счет примитивной демагогии. Другими словами, именно нецивилизованность общественного мнения дает возможность многим политикам оставаться на насиженных местах, потому эти «деятели» кровно заинтересованы в продолжении театра абсурда.

Вы не согласны, что имеем дело с абсурдом? А разве можно иначе охарактеризовать ситуацию, в которой Президент только то и делает, что обнародует жалобные пророчества: возможный уровень инфляции, неплатежи за газ, дефолт, невыплаты зарплат и пенсий и т.д. и т.п. Неужели его «блестящего экономического образования» недостаточно для того, чтобы понять очевидное: на современную экономику, управление и общественную жизнь в целом психологический фактор осуществляет чрезвычайно существенное влияние, а «откровения» от Президента имеют для формирования психологического фона едва не решающее значение.

В результате имеем беспрецедентную ситуацию: часто правительство борется не столько с реальными проблемами и опасностями в хозяйственно-экономическом комплексе страны, сколько с развенчиванием мрачных мифов, «запущенных в обращение» Президентом и его окружением. И как после этого не появиться желанию отменить должность Президента или хотя бы преодолеть весь этот абсурд, победив на президентских выборах?!

А разве не абсурд, когда лидер бело-голубой оппозиции заявляет, что «кризис подождет восемь месяцев, пока в Украине закончатся президентские выборы». На основании этой ремарки можно составить исчерпывающий портрет уровня образования, морали и политической зрелости ее автора. А если добавить циничное блокирание регионалами работы парламента на протяжении нескольких недель, то к диагнозу можно прибавить еще несколько выразительных штрихов.

Сообщаю Януковичу и остальным «трудоголикам» теневого правительства: всемирный финансово-экономический кризис не собирается ждать, пока в Украине закончатся президентские или любые другие выборы; он действовал, продолжает действовать и будет действовать ежедневно – жестко, коварно и бескомпромиссно. Это приводит к падению ВВП, снижению уровня поступлений в бюджет, трудностям с выполнением социальных обязательств и т.п.

Когда прошлой осенью Юлия Тимошенко не ушла в отставку, то руководство Партии регионов по этому поводу откупорило не одну бутылку шампанского, потому что кризис в Украине со всеми его последствиями лег на плечи политического конкурента.

Конечно, для проформы в начале зимы регионалы с помпой обнародовали какие-то «100 дней на размышление правительству» и очередные «последние китайские предупреждения», но в действительности они боялись руководить правительством, как черт ладана, потому что даже не представляли, за счет чего можно достичь приемлемой цены на российский газ. И это не случайно, ведь даже для них все очевиднее вырисовывалось замечание московских аналитиков о том, что «Путину и Медведеву всегда были антипатичны люди, заполучившие капитал гопническими методами».

Если у верхушки Партии регионов настолько непростые отношения с руководством России, то что уже говорить о их перспективах поладить с ЕС, США и международными финансовыми институтами? Результаты таких взаимоотношений легко угадать с первого раза. Для регионалов это означало бы фиаско, для Украины – дефолт.

Осознавала ли это Тимошенко? Бесспорно. Хотела ли она фиаско политических конкурентов? Возможно. Но решение она приняла другое. И если правительства, возглавляемые мужчинами, «по доброй традиции» шли на новогодние праздники еще в канун католического Рождества, а возвращались к работе уже после старого нового года, то Тимошенко 31-го декабря вечером была еще на работе, а 2-го января утром была уже на работе.

По этому поводу мне пришлось выслушать упрек одного регионала – мол, «руководитель должен правильно организовать работу, а не умирать на ней». На эту шпильку я ответил в том духе, что, возможно, в случае «хорошей организации работы» стоит вообще не возвращаться из Давоса, Сейшел и Мальдив.

Очевидно, руководство Партии регионов так устало от изнурительного отдыха, что забыло: благодаря их прихватизационным старанием под контролем правительства осталась лишь шестая часть предприятий некогда государственной формы собственности. Для тех же, у кого возникают трудности не только с памятью, но и с элементарными арифметическими действиями, объясню: даже если правительство достигнет феноменальных результатов на подконтрольных предприятиях, это не сможет коренным образом изменить ситуацию к лучшему в целом по стране, потому что частный сектор (в котором, между прочим, преобладают представители бело-голубой знати) все еще находится в состоянии растерянности, которая граничит с паникой и прострацией.

Но Тимошенко держится - и даже придирчивые аналитики МВФ прогнозируют повышение ВВП Украины в 2010 году на 3%. Сегодня самые ожесточенные оппоненты Тимошенко уже не осмеливаются говорить о перспективах дефолта, потому что тот, кто обнародует такие разглагольствования, будет иметь очевидно комичный вид.

Невзирая на хмурые прогнозы регионалов и Ющенко, не было ни одного срыва расчетов с Россией за газ. Более того, в подземные хранилища уже закачали 24 миллиарда кубометров газа, потому следующий Новый год, даст Бог, будем отмечать без горького привкуса скандалов.

Готов поспорить: для большинства читателей эта информация окажется внове, потому что по грустной традиции большинство украинских СМИ публиковали что угодно, кроме того, что помогает выяснить сущность дела. Почему они отдают преимущество такой редакционной политике? Возможно, с целью как можно дольше хранить интригу. Но стоит ли реальную драму жизни превращать в водевиль и мыльную оперу? Чтобы корректно ответить на этот вопрос, напомню, что общество может прогрессировать лишь на основании осознанного выбора граждан.

Зореслав Самчук, заместитель директора Международного Института гуманитарных технологий