В космос полетит владелец цирка

Седьмым космическим туристом, который отправится на МКС в сентябре 2009 года, станет Ги Лалиберте (Guy Laliberte), сообщает РИА Новости. Об этом было официально объявлено на пресс-конференции, которая проходила параллельно в Москве и в Монреале. На МКС канадец проведет 12 суток. Лалиберте уже получил положительное заключение российской медкомиссии и приступил к подготовке к полету в Звездном городке.

Компания Space Adventures старалась держать личность нового туриста в тайне, однако за два дня до обещанной конференции информация просочилась в СМИ. Первым имя будущего туриста назвал сайт NASA Watch, который занимается отслеживанием внутренней информации Американского космического агентства.

Ги Лалиберте отправится в космос 30 сентября 2009 года в составе экипажа профессиональных космонавтов Максима Сураева и Джеффри Уильямса. Отправится вместо казахского космонавта, полет которого Казахстан не смог оплатить. Стоимость полета не разглашается, однако предыдущий турист Чарльз Симони, который был на орбите в марте-апреле 2009 года, заплатил 35 миллионов долларов.

Лалиберте - основатель и руководитель канадского Cirque du Soleil ("Цирка Солнца"). Начинал он как простой циркач: играл на аккордеоне, ходил на ходулях и глотал огонь. Сейчас ему 49 лет и его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов, сообщает Лента.ру.

В общей сложности с 2001 года на станции успели побывать шесть непрофессиональных космонавтов: американцы Деннис Тито (Dennis Tito), Грегори Олсен (Gregory Olsen) и Ричард Гэрриот (Richard Garriott), американка иранского происхождения Ануше Ансари (Anousheh Ansari), американец венгерского происхождения Чарльз Симони (Charles Simonyi) - дважды, а также южноафриканец Марк Шаттлуорт (Mark Shuttleworth).