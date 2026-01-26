Звезда 'Гарри Поттера' проговорился, кто сыграет нового Волдеморта

В HBO не подтвердили его информацию.

Фанаты "Гарри Поттера" взорвались обсуждениями из-за информации о том, что роль лорда Волдеморта в будущем сериале HBO может достаться Киллиану Мерфи ("Острые козырьки", "Оппенгеймер").

Как пишет The Independent, на это намекнул Ральф Файнс, который и сыграл темного волшебника в фильмах о "Гарри Поттере", на красной дорожке премьеры ленты "28 лет спустя: Храм костей". Отвечая на вопрос, кто мог бы "примерить его обувь" в телевизионном перезапуске, Файнс неожиданно ответил:

"Мне сказали, что эти ботинки уже кто-то обул. Я думаю, что Киллиан Мерфи очень хорош. Очень хороший выбор".

Поняв, что сказал, Файнс начал растерянно выяснять, действительно ли кастинг уже состоялся. "Я думаю, что они уже определились с актером, не так ли? Вы не знаете?" - спросил он.

Заявление быстро стало вирусным в TikTok, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Пока остается неясным, действительно ли Файнс обладает внутренней информацией или просто ошибочно воспринял многочисленные слухи в СМИ как факт.

Напомним, осенью прошлого года Киллиан Мерфи отрицал свое участие в сериале о Гарри Поттере. Тогда звезда "Острых козырьков" заявил, что считает Ральфа Файнса легендой актерского мастерства, поэтому тому, кто заменит его, можно только пожелать успехов.

