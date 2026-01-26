Элтон Джон создал украшение из собственной коленной чашечки

Певец поразил своей идеей ювелира.

Легендарный британский певец Элтон Джон превратил собственные коленные чашечки в элемент украшения.

Как пишет издание Mirror, 78-летний артист на протяжении многих лет боролся с рядом проблем со здоровьем.

"У меня нет миндалин, аденоидов или аппендикса. У меня нет простаты. У меня нет правого бедра, левого колена или правого колена. У меня диабет второго типа, я потерял зрение", - подчеркивал он.

Видео дня

После операции на коленной чашечке в 2024 году исполнитель захотел использовать часть своей кости для украшения.

"Когда мне удалили коленные чашечки, сначала левую, а затем правую, я спросил своего хирурга, могу ли я оставить коленные чашечки, что его довольно удивило. Затем я позвонил дизайнеру ювелирных изделий Тео Феннеллу и попросил о помощи", - отметил Элтон.

Сам Феннелл отметил, что превращение кости в ювелирные изделия - это довольно сложный процесс. Однако он смог воплотить идею звезды в жизнь.

"Нам пришлось выпекать их, чтобы высушить. Затем они сыреют, как пемза, они очень пористые, поэтому пришлось красить их ацетатом, а затем просто полировать", - рассказал ювелир.

Напомним, ранее УНИАН писал о 6 ювелирных трендах зимы 2026, которые стоит попробовать уже сейчас.

Вас также могут заинтересовать новости: