Профессиональные шеф-повара рассказали, как не допустить сухости курицы, и все отметили один и тот же компонент.

Вместо того, чтобы ломать голову, какая часть курицы самая полезная, ее можно приготовить полностью.

Блогер опросил пять шеф-поваров о том, как не допустить, чтобы курица стала сухой при готовке целиком – все они предложили добавить один ингредиент.

Слова экспертов о том, что же это за ингредиент и что сделать, чтобы курица стала мягкой и сочной, приводит популярное издание "Express".

Что сделать, чтобы курица не была сухой – этот совет навсегда изменит ваши блюда

Блогер на YouTube Дэнни Ким, называющий себя "бесстрашным гурманом", который исследует как рестораны с мишленовскими звездами, так и блюда эконом-класса, в одном из видео обратился к экспертам за советами.

У каждого шефа был свой метод: кто-то отбивал курицу специальным молотком, кто-то готовил ее в воде или рассоле, но все они рекомендовали включить в рецепт один и тот же ингредиент.

Этим ингредиентом, по словам шефов, опрошенных Дэнни, была классическая приправа. Оказывается, то, что придает сочность курице – это обыкновенная соль.

Один из шефов, Эшиш Альфред, отметил: "Большинство людей готовят курицу на гриле, отбивают ее, панируют и жарят… мы же ее варим".

Господин Альфред подготовил куриный бульон с холодной водой, нарезанными овощами, белым вином, горошинами перца и солью, после чего аккуратно нагрел смесь.

Как приготовить курицу, чтобы она не была сухой – необычные советы от специалистов

В то же время шеф Мэтт Адлер из "Carusco’s Grocery" выбрал другой способ: сначала он отбивал курицу специальным шипованным молотком, чтобы сделать ее тонкой и мягкой.

Затем он добавил приправу, в том числе соль, паприку, кайенский перец, луковый и чесночный порошок, а также набор специй для курицы. После этого курицу жарили со смесью оливкового и сливочного масел, лука шалот и различными видами грибов.

Третий шеф, о котором говорил Дэнни, – Виджай Бхардвадж из ресторана "Dhmaka". Он готовит курицу в рассоле – смеси соли, воды и иногда сахара.

На вопрос, как запечь курицу, чтобы она не была сухой, Виджай ответил, что использует "равное количество соли и сахара", после чего оставляет курицу в рассоле на ночь, а на следующий день запекает ее в духовке.

Дэнни также поговорил с Трионном Алленом, известным под псевдонимом "Chefchefe". Он добавлял соль в соус из имбиря и зеленого лука, которым затем обмазывал курицу перед запеканием.

Повар из Японии советует – как курицу сделать сочной легче всего

Последним шефом был мишленовский повар Мицунобу Нагэ – родом из Японии. Он отметил: "Некоторые шефы делают рассол, но для меня это слишком затратно по времени. Я просто приправляю солью".

Затем он помещал курицу в пакет с тимьяном, двумя зубчиками чеснока, трюфельным маслом и куриным бульоном, после чего готовил ее в водяной бане.

Эти пять шеф-поваров – не единственные, кто делится советами, как приготовить курицу чтобы она не была сухой.

Эрин Клэр, например, предлагает один из способов: дать курице постоять перед приготовлением или замариновать ее в рассоле.

Она отмечает: "Дайте курице постоять при комнатной температуре не менее 15 минут перед приготовлением, или еще лучше – используйте эти 15 минут, чтобы замариновать ее в рассоле".

