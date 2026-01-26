6 стильных дизайнов маникюра, которые идеально подойдут к холодному времени года (фото)

Светлые оттенки снова актуальны.

Этой зимой нейл-мастера советуют отложить классические темные оттенки и обратить внимание на более легкие цвета, которые будут выглядеть элегантно и сдержанно даже в сочетании с многослойными образами.

Как пишет InStyle, на смену насыщенным бордовым тонам приходят полупрозрачные розовые, пыльная лаванда, голубовато-серые и мягкие металлические оттенки. "Мы отходим от тяжелых, темных цветов, которые доминировали зимой раньше. Вместо этого видим мягкую, холодную приглушенность - серые, оливковые и пастельные оттенки, которые выглядят одновременно изящно и универсально", - отмечает нейл-артистка Карина Килюшик.

В фокусе также оказываются молочные, полупрозрачные покрытия вместо плотных кремовых текстур и металлики с деликатным сиянием. "Представьте себе эффект перламутра, шлифованного металла или шампанского с инеем", - добавляет нейл-мастер Ольга Штангей.

Вот шесть самых стильных оттенков маникюра, которые стоит добавить в свою зимнюю палитру:

Сланцево-серый

Этот холодный серый с легким голубым подтоном уже называют одним из главных нейтралов сезона. Он выглядит сдержанно, дорого и прекрасно сочетается как с минималистичным дизайном, так и с металлическими акцентами.

Блестящие металлики

В этом сезоне в тренде сатиновые и перламутровые финиши с очень мелким сиянием. Серебро с эффектом расплавленного металла, айс-перламутр и оттенки шампанского выглядят мягко и роскошно, не перегружая образ.

Baby pink

Нежно-розовый маникюр зимой является вызовом пасмурной погоде. Но в этом сезоне он скорее полупрозрачный, холодный, с приглушенным подтоном. "В этом году зимний тренд нежно-розового цвета отсутствует в типичной девичьей пастельной гамме. Это шелковистые румяна, дополняющие кожу, с легким сероватым оттенком", - говорит Штангей.

Морозная лаванда

Лаванда этой зимой - не конфетная, а сдержанная и немного меланхоличная. Мягкие фиолетовые оттенки с серым подтоном выглядят свежо и нестандартно.

Оливковый

Оливковый окончательно закрепился как неожиданно универсальный нейтрал. Он перекликается с модными трендами - кожаными аксессуарами, структурированными пальто и естественной минималистичной эстетикой - легко адаптируясь под любой стиль.

Мягкий белый

Белый - один из ключевых цветов зимы, особенно в молочном исполнении. Он выглядит чисто и современно, а молочные оттенки особенно красиво сочетаются с минималистичными украшениями и лаконичными образами.

