Большая коалиция "меньшего зла"

Создание коалиции в составе БЮТ, ПР, Блока Литвина и части НУ–НС – это, скорее, императив необходимости выхода из затяжного кризиса, от которого устали как общество и бизнес, так и политики...

На сегодня очевиден тот факт, что Украина теряет управляемость как в экономике, так и в администрировании государства. Несмотря на некоторые благоприятные сдвиги по стабилизации экономической ситуации благодаря действиям правительства, о чем свидетельствуют стабилизация курса гривни, снижение темпов падения производства и положительные заявления представителей Мирового банка и МВФ о возможности начала восстановления отечественной экономики до конца текущего года, все это может быть разрушено, а кризис только углубится. Причины такого развития событий лежат не в экономической, а в политической плоскости.

Во-первых, де-юре созданная коалиция теперь де-факто не имеет достаточного количества голосов для принятия антикризисной программы и законов, а следовательно, правительству приходится работать в режиме правительства «меньшинства». Во-вторых, дуализм исполнительной власти в лице Президента и премьера при разных взглядах на проведение экономической политики приводит к разбалансированности, несогласованности и откровенному саботажу действий по управлению страной. В-третьих, приближение президентских выборов заставляет всех без исключения отечественных политиков отложить в сторону проведение системных реформ и погрузиться в водоворот очередного политического противостояния и популизма. Но, что страшнее всего в этой ситуации, – это то, что президентские выборы не завершат политическую войну как между отдельными политическими силами, так и между органами государственной власти.

Ведь кто бы ни стал следующим Президентом при минимальном преимуществе в голосах, при нынешних полномочиях и политическом раскладе в парламенте, он объективно не сможет реализовывать свою предвыборную программу и опять будет втянут в противостояние с парламентом и правительством. Как следствие будут новые попытки перезагрузить Верховную Раду шестого созыва, что окончательно разрушит политическую систему Украины, поскольку если и состоятся досрочные парламентские выборы, они, по данным даже нынешних социологических исследований, практически не изменят расклад сил. Единственное, что блок НУ–НС заменит блок Яценюка – и все. Поэтому круг политических конфликтов снова замкнется. Кроме того, не исключена ситуация срыва президентских выборов, что законсервирует сегодняшнее положение на неопределенный срок.

Поэтому дальше в условиях ухудшения социально-экономической ситуации Украину могут ждать два неутешительных сценария – анархия и распад страны с последующим взятием новых территорий под внешнее управление или установление жесткой диктатуры одной из политических сил в результате государственного переворота. Так уж вышло, что украинцам, начиная с 1994 года, всегда приходилось выбирать меньше зло. Не исключение и сегодняшняя политическая ситуация. Но теперь «меньшим злом» выступает не конкретный человек, а широкое объединение политических сил в парламенте. Неестественный в «мирное» время альянс, куда входят БЮТ и ПР, сегодня едва ли не последний шанс восстановить управляемость страны и наконец провести экономические реформы.

В то же время такая мега-коалиция больше всего вызывает обеспокоенность ввиду возможных конституционных изменений. Та информация, которая сейчас активно муссируется в СМИ, действительно выглядит как раздел страны на двоих. Но, во-первых, еще никто не вносил никаких проектов Конституции, а во-вторых, если такие изменения будут приниматься, там явно не будет каких-то антидемократических норм. Никто ни в БЮТ, ни в ПР не заинтересован в международной изоляции.

Попробуем рассмотреть наиболее спорные вопросы.

Первое, это избрание Президента в парламенте при сокращении его полномочий и влияния на исполнительную власть. С одной стороны, вроде бы это сужает право народа избирать власть, а с другой – именно парламентские выборы станут ключевыми (до 2006 года было наоборот), которые будут совмещать в себе как пропорциональный, так и мажоритарный принцип представительства (речь идет о сохранении партийного представительства при двухтуровой системе выборов). Это позволит снять вопрос противостояния между парламентом, правительством и Президентом. В условиях, когда восстановить сильную президентскую власть на сегодня невозможно, это единственный способ выстроить властную вертикаль.

Второе – мораторий на выборы до 2014–2015 года. Автору кажется, что это больше выглядит как определенная провокация для дискредитации любых действий возможной коалиции. Скорее всего, речь идет об определенных политических договоренностях о моратории на досрочные парламентские выборы до окончания каденции этой Верховной Рады в 2012 году, чем о возможных нормах Конституции, что опять-таки правильно, учитывая задачи экономических реформ.

Таким образом, создание коалиции в составе БЮТ, ПР, Блок Литвина и части НУ–НС – это, скорее, императив необходимости выхода из затяжного кризиса, от которого устали как общество и бизнес, так и политики, для установления управляемости действий внутри и предсказуемости действий Украины для международных партнеров. Кроме этого, союз непримиримых оппонентов из БЮТ и ПР – это гарантия контроля за действиями друг друга, а значит, невозможности установления диктатуры. Большая коалиция в Германии не уничтожила политической конкуренции, тогда как невозможность парламентских сил договориться в Бельгии в прошлом году едва не поставила эту страну на границу исчезновения.

Владимир Поляков, директор компании «Социополис»