Крошечная Финляндия унизила и разгромила СССР: 19FortyFive объяснил, как это было

Сталин ожидал, что его войска оккупируют страну за 12 дней, но противостояние превратилось в кровавую катастрофу.

В 1939 году мир был на грани масштабного конфликта. Япония вела кровавую кампанию в Китае, Италия захватывала Эфиопию, а нацистская Германия присоединила Австрию и угрожала Чехословакии. На фоне этих событий развернулся еще один драматический эпизод - сопротивление Финляндии вторжению СССР, известный как Зимняя война.

Подробнее об этих исторических событиях рассказал обозреватель 19FortyFive National Security, унтер-офицер спецназа армии США Стив Балестриери.

Финны с подозрением относились к советским намерениям, осознавая стремление Сталина завладеть их землями, в том числе ресурсами, такими как никель. Когда в августе 1939 года СССР и Германия заключили пакт о ненападении, это лишь усилило напряжение. После нападения Гитлера на Польшу и раздела ее с СССР, Сталин начал давить на Финляндию.

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Под предлогом обороны Ленинграда от возможного немецкого вторжения, Москва требовала перемещения советских войск ближе к Финскому заливу и передачи нескольких островов. Кроме того, СССР хотел арендовать территорию на полуострове Ханко для создания военно-морской базы.

В ответ Сталин предложил незначительную часть Карелии - территорию, которая не отвечала финским интересам. Чувствуя угрозу суверенитету, финское правительство отклонило предложение. Нация, которая завоевала независимость от России в 1917 году, была настроена решительно.

Огромная, но слабо подготовленная армия СССР

Отказ Финляндии возмутил Сталина. Он приказал начать подготовку к вторжению. Хотя советская армия насчитывала более миллиона человек, ее техническое оснащение было устаревшим, а логистика - слабой. Значительная часть армии оставалась на Дальнем Востоке, поэтому для вторжения в Финляндию смогли задействовать лишь около 500 000 солдат.

На бумаге это было полное несоответствие. СССР имел преимущество в количестве солдат, танков, самолетов и артиллерии. Однако командование армией было ослаблено предыдущими чистками.

Большая чистка 1937 года

Сталин, подозрительно относясь к самостоятельным офицерам, в 1937 году организовал масштабное уничтожение армейского руководства. Каждого, кто проявлял малейшую инициативу или творческую мысль, уничтожали в тюремном подвале НКВД пулей в затылок.

Всего было казнено около 30 000 военнослужащих, включая половину всех офицеров. Командные позиции заполнили неопытные люди, часто без должной подготовки. Для контроля над ними были введены политические комиссары, которые имели право вмешиваться в военное управление.

### Профессиональная армия Финляндии

Финская армия была небольшой, но хорошо подготовленной, с высоким боевым духом. Ее основу составляли 33 000 военных, развернутых в три пехотные дивизии, поддерживаемые артиллерией, несколькими десятками самолетов и танков.

После мобилизации численность армии возросла до более 400 000 солдат, в том числе за счет резервистов и Гражданской гвардии. Войска были хорошо приспособлены к суровым зимним условиям и знали родную местность. Командовал обороной харизматичный барон Карл Густав Маннергейм.

Начало вторжения

30 ноября 1939 года СССР начал наступление, сосредотачивая силы на Карельском перешейке - ключевом направлении. Советское командование рассчитывало завершить кампанию за считанные дни. Сталин рассчитывал, что борьба с Финляндией завершится через 12 дней.

Однако финская армия оказалась не из пугливых. Она заняла укрепленные позиции - в частности, на знаменитой линии Маннергейма, которая проходила через замерзшие озера и лесистую местность. Танковые атаки СССР захлебывались в огне финской обороны.

Рождение "коктейля Молотова"

Финны использовали подручные средства против советских танков. Так появилось импровизированное оружие - бутылка, названная "коктейлем Молотова". "Коктейль Молотова" оказался примитивным, но эффективным оружием против советской бронетехники.

Несмотря на преимущество СССР, атаки на линию Маннергейма завершались неудачей. Семь советских дивизий и две бронетанковые бригады потерпели поражение, потеряв тысячи солдат и более 250 танков.

Блестящая победа в Суомуссалми

В центральной части Финляндии финны провели одну из самых успешных операций. В районе Суомуссалми они окружили и уничтожили части советской 163-й дивизии, а затем разгромили и 44-ю.

"Битва стоила советским войскам двух дивизий, более 30 000 убитых, 43 захваченных танка и 270 других машин. Финны подсчитали 900 убитых и 1770 раненых в бою без ограничений", - пишет обозреватель.

Изменение приносит новое командование СССР

В конце концов, советское руководство изменилось. Маршал Тимошенко и генерал Жуков перегруппировали войска и начали интенсивный артиллерийский огонь. Под давлением финны согласились на перемирие в марте 1940 года, уступив 11% территории.

Несмотря на потери, финны сохранили свою независимость, а цена войны для СССР оказалась катастрофической.

Финны потеряли около 25 000 убитых и 50 000 раненых. Впрочем, они продемонстрировали, как маленькая, хорошо организованная армия может эффективно сопротивляться значительно более сильному врагу.

Финляндия применила уникальную тактику "motti" - заманивание противника в окружение с последующим уничтожением. Благодаря мобильности лыжных войск и знанию местности, они разгромили советские силы, войдя в историю как пример героического сопротивления.

Финляндия и Россия сегодня - последние новости

Как сообщал УНИАН, НАТО намерено разместить в Финляндии бронетанковую бригаду для защиты страны. В частности бригаду численностью примерно 4000-5000 солдат разместят в Миккеле, от которого до границы с РФ чуть более 100 километров.

Также сообщалось, что Финляндия приняла закон, который позволяет не пускать в страну мигрантов из России. Отмечается, что закон об "инструментализованной иммиграции" позволит Финляндии препятствовать людям, которые ищут убежища на ее восточной границе или вблизи нее, без возможности обжалования.

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