Финляндия планирует полностью запретить покупку недвижимости некоторым иностранным гражданам, ведь обеспокоена относительно безопасности из-за покупок, связанных с РФ, вблизи критически важных объектов инфраструктуры, пишет Bloomberg.
В частности министр обороны Антти Хакканен представил предложение запретить гражданам РФ совершать любые покупки в северной стране-члене НАТО, которая имеет самую длинную сухопутную границу с главным противником блока. Отмечается, что такой законопроект будет подан в парламент до конца года.
"Это основывается на агрессивной войне, которую ведет Россия, и на оценке, сделанной в отношении нее", - объяснил Хакканен журналистам в Хельсинки и добавил, что предложение не будет прямо называть соседнюю страну.Видео дня
В Bloomberg отметили, что закон будет распространяться на граждан стран, чья родина "нарушила территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может угрожать безопасности Финляндии".
Кроме того, запрет будет касаться юридических лиц, которые "имеют местонахождение на территории такого государства или находятся в собственности или под влиянием гражданина или юридического лица такого государства", говорится в заявлении.
Также правительство Финляндии рассмотрит возможность "более эффективной" экспроприации и надзора за активами, которые имеют "центральное значение для безопасности общества и безопасности снабжения".
В издании подчеркнули, что беспокойство из-за национальной безопасности среди финских специалистов по планированию безопасности, политиков и общественности усилилось из-за покупки недвижимости лицами из России или связанными с ней.
"Финляндия, которая присоединилась к Организации Североатлантического договора в апреле прошлого года, уже протолкнула законодательство, позволяющее государству вмешиваться из соображений национальной безопасности в операции с недвижимостью до того, как они состоятся, и впоследствии заблокировала ряд покупок, таких как продажа бывшего дома престарелых на западе страны вблизи военного объекта", - напомнили в материале.
Также на протяжении многих лет в Финляндии появлялись многочисленные сообщения о подозрительных объектах недвижимости, некоторые из которых имели укрепления с вертолетными площадками, убыточные отели, которые держатся на плаву благодаря владельцам, связанным с РФ и покупки в местах, расположенных возле объектов критической инфраструктуры.
Финляндия и Россия - последние новости
Как сообщал УНИАН, НАТО намерено разместить в Финляндии бронетанковую бригаду для защиты страны. В частности бригаду численностью примерно 4000-5000 солдат разместят в Миккеле, от которого до границы с РФ чуть более 100 километров.
Также сообщалось, что Финляндия приняла закон, который позволяет не пускать в страну мигрантов из России. Отмечается, что закон об "инструментализованной иммиграции" позволит Финляндии препятствовать людям, которые ищут убежища на ее восточной границе или вблизи нее, без возможности обжалования.