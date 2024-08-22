В Финляндии будет размещена бронетанковая бригада численностью 4-5 тысяч человек.

НАТО планирует разместить в Финляндии бронетанковую бригаду для защиты страны. Как пишет финское издание Iltalehti, бригаду численностью примерно 4000–5000 солдат разместят в городе Миккели, от которого до границы с Россией чуть больше 100 километров.

Источники в НАТО сообщили Iltalehti, что решения по этому поводу уже приняты, НАТО и Финляндия публичноофициально сообщат о создании штаб-квартиры НАТО в Миккели в ближайшие недели.

Отмечается, что вооружение для бронетанковой бригады НАТО также будет храниться в Финляндии, в том числе и бронетехника.

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"Силы обороны Финляндии и руководство государства пришли к выводу, что Финляндии необходимо присутствие солдат из стран НАТО на финской земле для усиления превентивного сдерживания. В Финляндии будут постоянно присутствовать офицеры бригады НАТО, солдаты, которые охраняют и обслуживают оружие, а также солдаты, отвечающие за логистику войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НАТО рассматривает подразделение сухопутных войск бригады как боевую единицу, способную нанести удар, имеющий превентивный эффект. Бригады сухопутных войск НАТО защищают также Эстонию, Латвию и Литву.

НАТО укрепляет границы

Литва начала строительство базы для немецких войск в 20 километрах от белорусской границы в рамках мероприятий НАТО по укреплению границ.

На базе разместят до 4000 боеспособных военных Германии. Речь идет о первой постоянной иностранной дислокации немецких военных со времен Второй мировой войны.

База будет действовать недалеко от столицы Вильнюса и всего в 20 км от российского союзника - Беларуси. Здесь будут храниться и обслуживаться танки и другая техника, а также будут действовать стрелковые тиры.

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