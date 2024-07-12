Такой закон будет действовать в течение одного года.

Парламент Финляндии принял закон, который позволяет стране отталкивать мигрантов, которых РФ направляет к своей границе в рамках гибридной войны, пишет Bloomberg.

Отмечается, что закон об "инструментализованной иммиграции" позволит Финляндии препятствовать людям, которые ищут убежища на ее восточной границе или вблизи нее, без возможности обжалования. Также он будет противодействовать тому, что Хельсинки считают попыткой РФ подорвать национальную безопасность страны через миграцию.

"Это мощный сигнал России и нашим союзникам, что Финляндия заботится о собственной безопасности, а также о безопасности границ Европейского Союза", - отметил премьер-министр Петтери Орпо журналистам в Хельсинки. Видео дня

В издании отметили, что такой закон будет действовать в течение одного года. Он позволит Финляндии также рассмотреть возможность возобновления работы некоторых пунктов пропуска на самой длинной границе ЕС и НАТО с Россией.

В свою очередь министр внутренних дел Мари Рантанен сообщила после голосования, что любые подобные меры будут рассматриваться только в том случае, если финские силовики сочтут это возможным.

"Концепция этой меры была опубликована еще в марте, но на разработку текста и прохождение через парламентские комитеты понадобилось время, поскольку она противоречит международным обязательствам по принятию заявлений о предоставлении убежища на границе, а также конституции Финляндии. Законопроект едва набрал необходимое большинство в пять из шести голосов, чтобы быть объявленным срочным, после чего по крайней мере двое из трех депутатов проголосовали за него", - добавили в материале.

Финляндия и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, Финляндия сообщила об очередном пакете военной помощи для Украины в размере 159 миллионов евро.

"Финляндия предана поддержке Украины в ее борьбе против необоснованной агрессии России. Речь идет не только об Украине, но и, наконец, о праве всех свободных народов на существование. Мы, финны, на примере собственной истории поняли, насколько важным является этот вопрос", - отметил министр обороны Антти Гяккянен.

Также сообщалось, что Финляндия отказалась от российского газа. Такое решение было принято в рамках санкционного пакета санкций ЕС против России.

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