По словам канцлера Германии, визит не прошел так, как того хотел президент Украины.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США демонстрирует ответственность Европы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Die Zeit.

В то же время он считает, что такой визит стал тревожным сигналом. Также политик в пятницу вечером имел долгий телефонный разговор с украинским лидером.

"Визит не прошел так, как того хотел Зеленский. После распада Советского Союза Владимир Путин не смирился с современным мировым порядком. Он хочет изменить его силой", - подчеркнул Мерц.

По словам канцлера, Европа должна помочь в решении конфликта, ведь закончить войну может только при условии, что Украина будет иметь сильную армию. Он добавил, что приложит усилия для предоставления Украине "финансовой, политической и, конечно, военной" поддержки.

"Капитуляция не может быть вариантом, поскольку в противном случае Россия будет угрожать и другим европейским государствам", - цитирует Die Zeit Мерца.

Встреча Трампа и Зеленского - последние новости

Напомним, 17 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Белый дом, где встретился с американским лидером Дональдом Трампом.

После чего CNN написало, что встреча с Трампом принесла Зеленскому хорошие новости. В частности Трамп превозносил смертоносные преимущества "Томагавков", поставкам которых, по его словам, и была посвящена его встреча с Зеленским.

Также Трамп не боится признать, что Путин с ним играет. Это свидетельствует о том, что он не боится признать, что Путин с ним играет.

В то же время Axios отметило, что Трамп на "жесткой" встрече не дал никаких обещаний по оружию для Украины. Как сообщили источники издания, Зеленский активно настаивал на "Томагавках", но "Трамп сопротивлялся и не проявлял гибкости".

"Трамп ясно дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, и он считает, что поставка "Томагавков" может ее подорвать", - добавили в Axios.

