Для Украины день мог бы сложиться гораздо хуже.

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, несомненно, улучшились, и встреча двух глав государств принесла Украине хорошие новости, пишет CNN. В то же время, настоящая цель, к которой стремится Киев, пока, похоже, недостижима.

Как отмечает издание, даже после нескольких месяцев дипломатических трюков Трамп всё ещё дает президенту России Владимиру Путину ещё один шанс убедить его, вместо того чтобы идти на прямую военную эскалацию. Однако, как пишет CNN, в соцсети после встречи Трамп намекнул на прекращение огня вдоль нынешних линий фронта, что предполагает, что Киев вполне мог бы с этим смириться.

"Мы должны остановиться там, где находимся. Важно остановиться там, где находимся, а затем говорить", – заявил Зеленский CNN на пресс-конференции после встречи.

Во-первых, Трамп превозносил смертоносные достоинства "Томагавков", поставкам которых, по его словам, и была посвящена его встреча с Зеленским, пишет CNN:

"Это угроза, немыслимая, когда Трамп только пришёл к власти: президент с довольным видом дал понять, что может отдать Зеленскому весь свой арсенал, чтобы Украина могла нанести удар по России".

Как подчеркивает издание, новый подход Трампа может со временем приблизить заключение соглашения, которого, по словам президента США, Путин все еще хочет.

В то же время остаются некоторые проблемные моменты.

У США нет арсенала, чтобы предоставить "тысячи" "Томагавков". Эти ракеты обычно запускаются с моря, поэтому Украина в лучшем случае получит несколько десятков, которые ей придётся адаптировать для запуска с суши. Они также чрезвычайно дороги, при этом их дальность ненамного больше, чем у беспилотников, которые Украина сейчас запускает:

"Если бы Киев их применил, ему пришлось бы поражать цели, стоимость которых оценивается в 2 миллиона долларов за "Томагавк", — а это означает нанесение ударов по серьёзным военным или правительственным объектам, на что Трамп может наложить вето".

Во-вторых, Трамп не боится признать, что Путин с ним играет.

Как отмечает CNN, на саммите в Будапеште Путин встретится с президентом США, возможно, более мудрым в отношении своих ошибок в отношениях с главой Кремля и того, что нужно для привлечения внимания Москвы. Теперь Трамп прислушался к совету европейских союзников: Путин чётко реагирует на силу.

Может ли Путин позволить себе воевать дальше?

Как отмечает CNN, ситуация на фронте может измениться за считаные недели до наступления зимы в ноябре. Российское наступление по открытой местности и через крошечные деревни оставляет Украину в невыгодном положении для захвата, но ключевые позиции Киева, как ни странно, в основном устояли:

"Учитывая кризис с людскими ресурсами, ресурсами и моральным духом, нависший над Украиной в мае, это ошеломляет и потенциально меняет динамику предстоящих месяцев. Путин снова разыграл свои военные карты, но (пока) не достиг своих целей. Через несколько недель зима затруднит продвижение российской пехоты, укрывавшейся под листвой от угрозы киевских беспилотников".

Издание отмечает, что Путин вряд ли может позволить себе воевать всю зиму, всю весну и всё лето, чтобы снова стремиться к всё более минималистичным целям.

"Дефицит газа из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам, рост инфляции, нестабильные выплаты новобранцам и постоянная неспособность Москвы добиться реального прорыва свидетельствуют о том, что он не может этого сделать", - указывает CNN.

Трамп отказался давать Украине "Томагавки"

По данным CNN, у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он обеспокоен возможными потерями в ходе предстоящей суровой зимы.

Также Axios писал, что встреча Трампа и Зеленского была жесткой и непростой. Трамп сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в некоторые моменты разговор был довольно эмоциональным.

