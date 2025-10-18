Президент Украины не услышал четкого согласия на поставку ракет большой дальности, но убежден, Вашингтон еще может принять это решение.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что правитель России Владимир Путин напуган возможностью поставки Украине американских крылатых ракет "Томагавк". Об этом он сказал в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC News после встречи с Дональдом Трампом, передает Sky News.

"Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты будут поставлять нам "Томагавки". И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем", - сказал Зеленский.

По его словам, во время двухчасовых переговоров в Белом доме украинская сторона снова подняла вопрос об оружии большой дальности.

"Хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но сегодня он не сказал "да"", - отметил Зеленский.

США не хотят "эскалации", но не закрыли двери

Президент Трамп, со своей стороны, подтвердил журналистам, что удары по целям глубоко внутри российской территории были бы "эскалацией". Он признал, что поставки "Томагавков" остаются спорным вопросом:

"Мы бы предпочли, чтобы им (украинцам - УНИАН) не нужны были "Томагавки". Честно говоря, мы бы гораздо больше предпочли, чтобы война закончилась", - сказал Трамп.

В то же время он не исключил возможности пересмотра этого решения позже, после предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться в Венгрии.

Крылатые ракеты Tomahawk имеют дальность до 2500 км и способны наносить высокоточные удары по стратегическим целям. Для Украины это могло бы стать настоящим переломным моментом в войне - подобного оружия на ее вооружении пока нет.

"Мы, конечно, говорили о ракетах большой дальности. Но США не хотят этой эскалации", - признал Зеленский после встречи.

В заметке на платформе X он добавил, что рассчитывает на президента Трампа, чтобы "приблизить конец этой войны".

Переговоры Зеленского и Трампа - главные новости

Напомним, во время закрытой встречи в Белом доме они с Трампом говорили о поставках оружия, в частности дальнобойного. Также, по его словам, президенты обсудили анонсированную встречу Трампа с Путиным в Будапеште.

Президент США Дональд Трамп дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не планирует предоставлять Украине дальнобойные ракеты "Томагавк", поскольку лидеры разошлись во мнениях относительно будущего войны в Украине во время встречи в Белом доме, пишет CNN.

