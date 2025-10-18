По данным источников,Трамп сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в некоторые моменты встреча была довольно эмоциональной.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в пятницу в Белом доме была жесткой и напряженной. По данным Axios, в ходе встречи Трамп заявил Зеленскому, что не намерен поставлять Украине ракеты большой дальности "Томагавк", по крайней мере, сейчас. Да и в принципе не взял на себя никаких обязательств по поставке оружия, на что рассчитывал украинский президент.

Как сообщили Axios два источника, проинформированных о встрече, Зеленский надеялся покинуть Вашингтон с обязательствами по новому оружию для Украины, но обнаружил, что Трамп находится в совершенно ином состоянии духа после продолжительного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

По словам источников, Зеленский активно настаивал на "Томагавках", но "Трамп сопротивлялся и не проявлял гибкости".

"Трамп ясно дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, и он считает, что поставка "Томагавков" может её подорвать", - пишет издание.

При этом один из источников заявил, что встреча "была непростой", а другой просто сказал, что "было плохо".

"Никто не кричал, но Трамп был жёстким", — сообщил первый источник.

"Трамп сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в некоторые моменты встреча была довольно эмоциональной", — сообщил второй источник.

При, как пишет Axios, встреча крайне резко завершилась через 2,5 часа. "Думаю, мы закончили. Посмотрим, что будет на следующей неделе", — сказал Трамп, имея в виду запланированные переговоры между США и Россией.

При этом он подчеркнул, что текущее предложение США по дипломатическому решению заключается в том, чтобы война закончилась с замороженными линиями фронта, отмечает издание:

"Главным приоритетом визита Зеленского было добиться от Трампа обязательств не только по "Томагавкам", но и по различным системам вооружений, которые Украина желает получить, сообщил глава его аппарата изданию Axios перед встречей. Трамп никаких поодобных обязательств на себя не брал".

Оружие для Украины

Ранее CNN также сообщал, что Трамп ясно дал понять Зеленскому, что не предоставит Украине ракеты "Томагавк". Один из чиновников заявил, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта.

На брифинге для журналистов Зеленский подтвердил, что они обсуждали "Томагавки", но сказал, что они с Трампом решили не обсуждать этот вопрос публично, поскольку США хотят избежать эскалации.

