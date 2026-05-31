В США опубликовали отчет о здоровье Трампа и объяснили, откуда у него синяки на руках

В отчете утверждается, что Трамп находится в "отличном" состоянии здоровья, несмотря на "отек голени" и синяки на руках.

Белый дом опубликовал меморандум с описанием результатов медицинского обследования Дональда Трампа.

Как пишет The Guardian, согласно отчету, Трамп "остается в отличном состоянии здоровья, демонстрируя хорошую работу сердца, легких, нервной системы и общее физическое состояние". Также в отчете утверждается, что Трамп "полностью пригоден для выполнения всех обязанностей" президента.

В отчете говорится, что у Трампа "небольшая отечность голени… с улучшением по сравнению с прошлым годом". Также упоминается, что у Трампа наблюдались синяки на руках, при этом указывается, что они были "обычными" и "доброкачественными".

Медики утверждают, что синяки "соответствуют незначительному раздражению мягких тканей, связанному с частыми рукопожатиями на фоне приема аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний".

Сообщалось, что Трамп прошел "комплексное неврологическое обследование, которое показало нормальное психическое состояние", включая скрининг на депрессию и тревожность.

При этом не объяснялась причина проведения лечения кожи на шее президента в марте. В нем также не говорилось, что он прошел повторное магнитно-резонансное исследование (МРТ), как это было в октябре.

Указывался рост Трампа 190 см и вес 108 кг.

"Была предоставлена ​​профилактическая консультация, включая рекомендации по питанию, рекомендации по приему аспирина в низкой дозе, увеличению физической активности и дальнейшему снижению веса", - говорится в отчете.

Визит Трампа в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида стал его третьим за 13 месяцев и четвёртым за время его второго президентства. Трамп – самый пожилой человек, когда-либо избранный президентом США, ему исполнится 80 лет 14 июня.

Трамп выбирает преемника

Как пишут СМИ, Дональд Трамп утратил уверенность в том, что вице-президент Джей Ди Вэнс сможет продолжить его дело на президентском посту после выборов 2028 года.

Теперь Трамп сравнивает Вэнса с другими потенциальными преемниками политического курса, в частности с госсекретарем Марко Рубио. На частных встречах президент даже проводит своеобразные "опросы лояльности" среди гостей и союзников, спрашивая, кого они видят лучшим кандидатом.

