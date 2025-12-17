Предоставление Украине кредита может повлечь потенциальные проблемы с ликвидностью для депозитария.

Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится львиная доля замороженных российских активов, может получить худший кредитный рейтинг от американского агентства Fitch, если средства высвободят под репарационный кредит для Украины.

Об этом пишет Financial Times.

16 декабря Fitch объявило о "негативном рейтинговом прогнозе" для Euroclear, что может привести к ухудшению его рейтинга AA (следующий по кредитоспособности после AAA). Предоставление Украине кредита может повлечь потенциальные проблемы с ликвидностью, указывает агентство.

Fitch добавляет, что риски также связаны с решением государств-членов ЕС на прошлой неделе использовать чрезвычайные полномочия для бессрочной иммобилизации активов Центрального банка России с целью дальнейшей реализации кредита.

"Существует низкая, но повышенная вероятность того, что недостаточная юридическая защита и защита ликвидности могут создать несоответствие сроков погашения в балансе Euroclear, если обязательства Центробанка РФ станут кредиторскими. Кроме того, риск судебных исков может существенно возрасти, если не будет достаточно компенсирован юридической защитой, включенной в структуру репарационного кредита", - говорится в заявлении.

Fitch заявило, что их "базовым сценарием" является то, что даже если ЕС продолжит реализацию планов по кредиту Украине, "банку Euroclear будет предоставлена комплексная юридическая защита и защита ликвидности как его часть", чтобы его рейтинг АА сохранился.

По словам представителя Euroclear, решение Fitch отражает ранее высказанное банком беспокойство относительно использования росактивов. Однако депозитарий готовится к ряду сценариев, включая возможное предоставление репарационного кредита.

Европейские лидеры в четверг, 18 декабря, должны решить вопрос репарационного кредита для Киева, подкрепленного замороженными активами российского Центробанка на сумму до 210 млрд евро. Основная часть этих активов, около 185 млрд евро, хранится в Euroclear.

Одновременно с Fitch, с заявлением в адрес Бельгии выступил Международный валютный фонд. Там отметили, что финансы страны сейчас являются уязвимыми, и Бельгии нужно принять шаги для их защиты. Крупнейшим вкладчиком с наибольшей долей голосов в МВФ являются США.

Так называемый "мирный план" президента США Дональда Трампа по завершению войны России против Украины в оригинальном виде содержал бонус для Штатов в размере 300 миллиардов долларов за подписание соглашения. Главным образом он касался иммобилизованных в ЕС росактивов.

