Украина получит более миллиарда евро из замороженных активов РФ: Euroclear назвал дату

В июле 2026 года европейский депозитарий Euroclear планирует выплатить Украине очередной платеж из доходов от замороженных российских активов в размере 1,4 млрд евро. Об этом сообщается в отчете Euroclear.

"На сегодняшний день Euroclear выплатил примерно 6,6 миллиарда евро в виде непредвиденного взноса в Европейский фонд для Украины. Следующий платеж, который оценивается в 1,4 миллиарда евро, должен состояться в июле 2026 года", – говорится в документе.

В первом квартале 2026 года Euroclear выделил 744 миллиона евро в качестве непредвиденного взноса из чистой прибыли от замороженных российских активов в фонд поддержки Украины.

Также сообщается, что Euroclear столкнулся с многочисленными судебными процессами в российских судах. Центральный банк России возбудил судебный процесс против Euroclear в российских судах, слушания проходят за закрытыми дверями.

Нидерланды хотят возобновить дискуссию об использовании до 210 млрд евро замороженных российских активов для поддержки Украины и финансирования ее обороны в 2027 году.

