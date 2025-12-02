Politico: США хотят вернуть России замороженные активы после мирного соглашения

План Трампа по российским активам обострил противоречия между Вашингтоном и Европой.

Администрация Дональда Трампа летом дала понять Евросоюзу, что США хотят вернуть России замороженные активы после подписания мирного соглашения по Украине.

Как пишет Politico, об этом американские чиновники сообщили посланнику ЕС по санкциям Дэвиду О'Салливану. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжила продвигать идею использования этих активов для финансирования Украины.

Европейских дипломатов возмутил пункт в 28-страничном плане Трампа, который предусматривал инвестирование 100 млрд долларов российских активов в "усилия США по восстановлению и инвестированию в Украину", а остальные - в создание отдельного американо-российского фонда. В Брюсселе это восприняли как попытку Вашингтона забрать часть средств, а остальные поделить с Москвой.

Видео дня

По данным издания, Бельгия разделяет позицию США, считая конфискацию активов препятствием для возможного мирного урегулирования. Журналисты отмечают, что премьер Бельгии Барт де Вевер может получить дополнительную поддержку в своем отказе согласиться на "репарационный кредит" Украине - со стороны администрации Дональда Трампа.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, европейские правительства обвиняют Бельгию в том, что она выдвигает чрезмерные требования по гарантиям на случай, если Кремль подаст иск из-за предоставления Украине финансирования под 140 миллиардов евро замороженных российских активов.

На фоне опасений российского ответа премьер-министр Бельгии Барт де Вевер настаивает, чтобы правительства ЕС предоставили стране финансовые гарантии, которые превышают 140 миллиардов евро и могут быть выплачены в течение нескольких дней. Он также хочет, чтобы срок действия этих гарантий длился дольше, чем санкции ЕС против России.

Вас также могут заинтересовать новости: