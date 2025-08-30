По словам представительницы ЕС, блоку надо глубоко погрузиться в тему замороженных активов РФ.

Россия не должна получить своих замороженных в ЕС активов даже если будет достигнуто прекращение огня в Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в формате Гимних в Копенгагене, передает "Укринформ".

По ее словам, РФ может вернуть свои активы только после того, как выплатит Украине репарации.

Каллас добавила, что среди тем обсуждений на неформальной встрече министров иностранных дел будет российская война против Украины, увеличение поддержки нашего государства и использование замороженных активов РФ в интересах Украины.

Видео дня

"Нам надо глубоко погрузиться в тему замороженных активов. Есть за и против. Есть определенные чувствительные моменты, но надо аргументированно обсудить возможные риски. Конечно, должна быть стратегия выхода из кризиса, но мы даже не можем представить, что в случае прекращения огня эти активы вернут России без того, чтобы она выплатила репарации", - подчеркнула дипломат.

Верховная представительница отметила, что несмотря на активные дипломатические усилия по переговорам между Украиной и Россией на самом высоком уровне, РФ показывает, что "не хочет мира".

Замороженные активы РФ - последние новости

Ранее министр финансов США Скотт Бессент высказался о судьбе замороженных российских активов. По его словам, это важный рычаг в процессе переговоров. Также он не исключил варианта, что в перспективе часть замороженных российских активов или даже вся сумма может быть направлена на восстановление Украины.

В то же время в Bloomberg писали, что замороженные активы России могут оплатить европейскую помощь Украине. По информации издания, Европа, которая хранит 245 миллиардов долларов из около 330 миллиардов замороженных российских активов, обсуждает юридические нюансы по их использованию.

Вас также могут заинтересовать новости: