В США считают, что пока эти деньги лучше использовать как рычаг в переговорах с Москвой.

Замороженные российские активы пока лучше оставить нетронутыми и не передавать их Украине, поскольку так их можно использовать в качестве переговорного козыря. Об этом в комментарии Fox Business заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"По поводу замороженных российских активов: я думаю, это часть переговоров с президентом Путиным. Поэтому я не считаю, что мы должны сразу их конфисковать. Это важный рычаг в процессе переговоров", - заявил он.

Вместе с тем Бессент не исключил, что в перспективе часть замороженных российских активов или даже вся сумма может быть направлена на восстановление Украины.

Видео дня

Кроме того, министр финансов США упрекнул Европу в том, что она не помогает Вашингтону оказывать необходимое санкционное давление на Россию. В частности Бессент недоволен тем, что Европа не выразила готовность поддержать торговые тарифы против стран-покупателей российской нефти в качестве вторичных санкций против РФ.

"США не должны нести это бремя в одиночку. Эта война у них под боком. У них есть прямой интерес завершить ее - так же, как у нас. Конечно, только президент Трамп реально добился продвижения в этом вопросе, и американцы не должны нести все тяготы одни. Так что 400 с лишним миллионов человек в ЕС, которые хотят, чтобы это закончилось, тоже должны быть частью решения", - отметил он.

Замороженные активы РФ

Как писал УНИАН, в начале полномасштабного российского вторжения в Украину страны Запада заморозили российские валютные активы в своих юрисдикциях. Речь идет примерно о 300 миллиардах долларов, большая часть из которых представляет собой государственные облигации, банковские депозиты и корреспондентские счета, номинированные в евро, долларах и других основных валютах.

Все эти годы ведутся дискуссии о том, надо ли окончательно конфисковать эти деньги и передать их на нужды Украины, или лучше пока все оставить как есть. А пока сами активы остаются замороженными, европейские страны используют банковские доходы от размещенных у них российских активов для финансирования части военной помощи Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: