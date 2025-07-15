В странах ЕС хранится 245 миллиардов долларов замороженных российских активов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил России 100%-ми вторичными пошлинами, но они вступят в силу только через 50 дней. Это дает Владимиру Путину возможность продолжать наступление в Украине до конца лета, что увеличит расходы на оборону страны и на ее послевоенное восстановление.

Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион в своей колонке пишет, что Европа, где хранится 245 миллиардов долларов из примерно 330 миллиардов замороженных российских активов, продолжает обсуждать юридические тонкости их использования.

Замена военной и финансовой помощи США, предоставляемой администрацией президента Джо Байдена, обойдется примерно в 45 миллиардов долларов в год на весь период войны. Кроме того, в этом году дефицит бюджета Украины составляет 19 миллиардов долларов, по словам стратегического советника украинского президента Александра Камышина. Таким образом, Европа в случае отказа США помогать Украине должна обеспечить дополнительное финансирование в размере 64 миллиардов долларов в год, что политически невыполнимо.

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Есть несколько предложений по преодолению юридических препятствий, связанных с использованием замороженных активов РФ для восполнения дефицита. Одно из решений позволило бы предоставить Киеву всю сумму в виде займов. Они подлежали бы возврату России, но только в случае, если она выполнит решение о реституции (возврат имущества, незаконно изъятого во время войны, -УНИАН), которое наверняка будет вынесено послевоенным международным трибуналом.

Поскольку Всемирный банк оценивает расходы на восстановление Украины в 524 миллиарда долларов и эта сумма продолжает расти, такое решение покроет все 300 миллиардов долларов российских активов.

Замороженные активы РФ - последние новости

В странах Еворосоюза и США заморожено около 300 миллиардов долларов российских валютных резервов. Большая часть из них - это государственные облигации, банковские депозиты и корреспондентские счета, номинированные в евро, долларах, фунтах, иенах и других валютах.

Их конфискация и передача Украине вызывает много вопросов, ведь это создаст неприятный юридический прецедент. В ЕС расматривают различные варианты для легального изъятия этих активов.

28 июня спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Франция готовится создать прецедент по конфискации российских активов.

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