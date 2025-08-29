Сегодня все люди понимают, что ceasefire, то есть прекращение огня, нужен. Об этом во время онлайн-встречи с журналистами сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Отвечая на вопрос о ceasefire в контексте переговоров, он напомнил, что "на встрече с Джидди президент Трамп предложил безусловное и всеобъемлющее ceasefire".
"Президент Зеленский, мы согласились сразу. Это была идея американской стороны. Потом они увидели, что Россия не идет на это... Но все же меняется. Они увидели, что, и все это понимают, и европейские партнеры, и во время встречи в Белом доме, - вернулись к тому, что, а как можно сегодня говорить о каких-то переговорах, когда летят ракеты и дроны?", - сказал Ермак.
Он добавил, что сейчас любые переговоры невозможно завершить за одну встречу, ведь это большая война.
"И поэтому сегодня все люди понимают, что ceasefire нужен. Сегодня мы говорим: давайте определим четкий срок этого ceasefire, в течение которого все будут 24/7 работать над переговорами и искать вариант какого-то соглашения. И поэтому это появилось из абсолютно логичных соображений", - отметил руководитель ОП.
По его словам, американцы никогда не демонстрировали позицию, что они против. Ермак сказал:
"Они увидели, что Россия от этого отказывается. Но также они видят, что Россия от этого отказывается и от всего отказывается, и ничего не предлагает, просто меняет Стамбульский ультиматум 2022 года... А вообще - ничего там нового не появляется".
Он также выразил мнение, что "после встречи в Белом доме для американцев было абсолютно ужасным то, что было прошлой ночью (имеется в виду очередной обстрел Россией Украины - УНИАН)".
Война в Украине - позиция США
Как сообщалось, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США стремятся сохранить территориальную целостность Украины в рамках возможного мирного соглашения.
По его словам, у него и главы Белого дома Дональда Трампа состоялось несколько хороших разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что будет продолжать работу ради мира.