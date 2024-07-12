Ранее уже был принят ряд резолюций, где государства выражали обеспокоенность нестабильной ситуацией на ЗАЭС и призвали Россию вывести оттуда своих военных.

В четверг, 11 июля 2024 года, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на своего корреспондента в Нью-Йорке. Отмечается, что "за" украинский документ проголосовали 99 стран, голоса "против" отдали 9 государств, воздержались – 60. Как сказано на сайте ООН, "против" высказались Беларусь, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, представляя этот документ, отметил, что в резолюции от 23 февраля 2023 года Генассамблея уже призвала государства "сотрудничать в духе солидарности с целью преодоления глобальных последствий войны" для ядерной безопасности.

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Кроме того, был принят ряд резолюций, где государства выражали обеспокоенность нестабильной ситуацией на ЗАЭС и призвали Россию вывести оттуда своих военных и несанкционированный персонал. Кроме того, от России уже требовали немедленно вернуть оккупированную станцию под полный контроль Украины. Однако Москва и в дальнейшем нарушает ключевые принципы ядерной безопасности.

Кислица добавил, что вопрос радиологической и ядерной безопасности недавно поднимался на Саммите мира в Швейцарии.

"Чтобы подтвердить и развить позицию Генассамблеи относительно угроз ядерной, связанных с российской войной, Украина инициировала принятие соответствующей резолюции. Документ полностью поддерживает мандат МАГАТЭ по устранению рисков для ядерной безопасности и защищенности во время вооруженного конфликта и признает важность принципов агентства, которые помогут гарантировать защиту ЗАЭС. Кроме того, в тексте приветствуются и поощряются дальнейшие усилия гендиректора МАГАТЭ в этом направлении, в частности путем продолжения и усиления физического присутствия миссии агентства по поддержке и помощи на станции", – говорится в материале.

Ситуация на Запорожской АЭС

Недавно МАГАТЭ заявило об атаке дронов на подстанцию ЗАЭС. Сообщалось о пострадавших – одному из работников АЭС понадобилась медицинская помощь. В день инцидента эксперты МАГАТЭ увидели густой дым и услышали взрывы со стороны распределительного устройства.

В конце июня в МАГАТЭ сообщали о том, что возле ЗАЭС разрушена одна из станций радиационного мониторинга – произошло это из-за обстрелов и пожара. Известно, что разрушенный объект расположен примерно в 16 километрах к северо-западу от временно оккупированной станции.

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