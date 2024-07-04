Одному из работников АЭС понадобилась медицинская помощь.

В Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что беспилотные летательные аппараты атаковали подстанцию неподалеку Запорожской атомной электростанции.

Об этом говорится в заявлении Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. По его словам, в результате этого пострадали работники ЗАЭС, также произошли лесные пожары. "Эти неоднократные атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в день инцидента эксперты МАГАТЭ увидели густой дым и услышали взрывы со стороны распределительного устройства. Подстанция расположена за пределами самой площадки ЗАЭС, поэтому последствий для нее не было. В заявлении говорится, что единственная линия электропередач 750 кВ, оставшаяся на станции, поставляет электроэнергию, необходимую для охлаждения шести реакторов во время холодной остановки.

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Кроме того, вблизи города Энергодар с 10:40 утра зафиксировали три удара БПЛА. Произошло попадание в одну из электрических подстанций, в результате этого пострадали восемь работников. Одному из них понадобилась медицинская помощь.

"Вероятный удар также вызвал утечку масла по меньшей мере из одного из двух трансформаторов подстанции, повредил верхнюю часть одного из них, а также соединительную линию. В результате пострадавшая подстанция "Радуга" пока выведена из строя, но Энергодар и прилегающая промышленная зона все еще получают электроэнергию", - говорится в сообщении.

Ситуация на Запорожской АЭС

В конце июня МАГАТЭ сообщило об уничтожении внешней станции радиационного мониторинга неподалеку от станции. Это произошло в результате обстрелов и пожара.

Также в агентстве заявили, что недавно Энергодар на 16 часов остался без электроэнергии после сообщений об ударах беспилотников по подстанциям "Радуга" и "Луч".

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