Сообщается, что произошло это из-за обстрелов и пожара.

На этой неделе из-за обстрелов и пожара была разрушена внешняя станция радиационного мониторинга возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Акцентируется, что из-за этого еще больше снизилась эффективность возможностей станции по обнаружению и измерению любых радиоактивный выброс во время чрезвычайной ситуации.

Сообщается, что разрушенный объект расположен примерно в 16 километрах к юго-западу от станции.

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"С начала 2022 года несколько станций радиационного контроля в 30-километровой зоне вокруг ЗАЭС в разное время выведены из строя из-за повреждений, полученных в результате конфликта. Четыре станции, то есть более четверти от 14, существовавших до конфликта, в настоящее время недоступны", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что последний инцидент произошел через несколько дней после того, как 16-часовое отключение электроэнергии в городе Энергодар привело к временной остановке работы некоторых станций радиологического мониторинга окружающей среды.

"Функционирование оборудования дистанционного радиационного контроля является важнейшей частью обеспечения ядерной безопасности во всем мире. Эти системы важны для постоянного мониторинга уровней радиации и, в случае чрезвычайной ситуации, для быстрой оценки текущего и потенциального радиологического воздействия и того, какие защитные меры могут потребоваться", - завили в МАГАТЭ.

Деоккупация ЗАЭС приблизилась - заявление Зеленского

Напомним, Глобальный саммит мира, который проходил 15-16 июня, приблизил деоккупацию Запорожской атомной электростанции, уверен президент Украины Владимир Зеленский.

"Будут встречи… Да, приблизилась (деоккупация ЗАЭС - УНИАН). Все это признают, что должна быть деоккупация ЗАЭС. Дипломатическим путем. Будут встречаться на платформе, как я вам сказал, в одной из стран, где будет обговариваться ядерная безопасность. И будет выписываться пошаговый план. Это наша цель", - сказал президент.

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