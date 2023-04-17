Представлять Африку на саммите "Большой семерки", пытающейся побороться за влияние на континенте, будет президент Коморских островов Азали Ассумани.

Правительство Японии пригласило Африканский союз на предстоящий саммит G7, и исключило из него постоянного участника Южно-Африканскую республику.

Ожидается, что президент Коморских островов Азали Ассумани, председательствующий сейчас в континентальной организации, будет представлять Африку на переговорах в Хиросиме. Об этом пишет Bloomberg.

"Правительство Японии, принимающей G7, решило для своей версии саммита пригласить Африканский союз вместо отдельных стран из Африки. Поэтому президент Коморских островов, который сейчас председательствует в Африканском союзе, будет присутствовать на встречах G7+, а не Южная Африке", - говорится в заявлении южноафриканского президента в понедельник.

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Саммит G7 и влияние РФ на Африку

Как сообщал УНИАН, саммит лидеров стран "Большой семерки" запланирован на 19-21 мая в японском городе Хиросима. В январе стало известно, что Япония, которая в этом году председательствует в G7, хочет пригласить президента Украины Владимира Зеленского на этот саммит.

Ранее Африканский союз, состоящий из 55 государств-членов, стремился стать постоянным членом группы G20, и в декабре получил поддержку от президента США Джо Байдена.

Напомним, в 2019 году сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин хочет расширить свое преступное влияние на Африканском континенте, но эти желания не взаимны. Россия часто игнорирует внутреннюю африканскую политику и политические предпочтения, отказываясь развивать существенные связи с гражданским обществом в рамках всего политического спектра.

Но, кроме оружия, России больше нечего было предложить Африке. россияне планировали построить свои военные базы в Центральноафриканской республике, на Мадагаскаре, Эритрее, в Мозамбике, Египте и Судане. И еще в 2015 году по этому поводу между этими странами и Россией были подписаны соответствующие документы.

К тому же, уже давно на Африканский континент "положил глаз" Китай, активно продвигающий там свое влияние при помощи, в первую очередь, денег. Приглашение на саммит G7 не одной лишь африканской страны, которая к тому же неровно дышит в сторону Кремля, а всего Африканского союза как организации может говорить о желании стран Запада побороться за континент и вернуть свое влияние там.

Так, в прошлом году российские, французские и американские лидеры посещали с визитами африканские страны, чтобы заручиться поддержкой своих позиций в отношении войны в Украине, проводя самую напряженную борьбу за влияние на континенте со времен холодной войны.

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