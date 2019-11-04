Foreign Policy: Россия проиграла в Африке, даже не начав играть

Российский президент хочет расширить свое влияние на Африканском континенте, но эти желания не взаимны.

Бронемашина в пустынном камуфляже, штурмовой вертолет и голубой истребитель стояли у входа на арену. Автоматы и гранатометы встречали гостей внутри. Это был первый в истории саммит "Россия-Африка", который прошел в Сочи. Хозяин Владимир Путин хотел показать все, что его страна может предложить.

"Они хорошие", - сказал один из южноафриканских делегатов, играя с новыми автоматами "Калашникова", - "Мне нравится".

Поскольку Путин пытается задобрить африканских лидеров и подготовить фундамент для большого возвращения на континент, появились страхи о новой битве за Африку. Такая картинка вырисовывается из того, что в Москве, Пекине и Вашингтоне чиновники с разной степени дали понять, что их дела с континентом - это часть более широкой геополитической борьбы между ними. Об этом пишет Foreign Policy.

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Такие представления отличаются многочисленными проблемами. Не в последнюю очередь потому, что они выставляют африканцев пассивными политическими объектами, а не актерами с собственными правами. Но первым краткосрочным результатом станет включение России в дискуссию между большими силами мира. Впечатление, что она принадлежит к кругу этих сил, - это лишь уловка Путина.

"Россия пытается усилить впечатление, что она - большой игрок", - говорит Решеток Харрис, который работал главным советником президента Барака Обамы по вопросам Африки.

В Сочи, без сомнения, Путину удалось создать такую картинку. Но данные рассказывают совсем другую историю. С 2014 года, когда санкции за аннексию Крыма и войну против Украины вынудили Путина искать новые рынки и партнеров за пределами регионов, где работает регуляция Запада, Россия сделала умеренные усилия расширить присутствие в Африке. Результаты были более чем скромными. Сегодня лишь 3,7% российских товаров попадают в Африку. При этом, 2,7% не выходят за пределы Северной Африки. Лишь крупицы попадают на рынки других частей контента. В обратном направлении эта торговля работает еще хуже. Лишь 1,1% российского импорта приходится на африканские товары.

Саммит в Сочи должен был изменить ситуацию. Но мало что указывает на то, что это удастся. Из всех сделок на 12,5 миллиардов долларов, которые якобы были подписаны, большинство были лишь меморандумами о взаимопонимании. А следовательно это не означает, что когда-то дело дойдет до выполнения таких планов.

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Проблема проста и, кажется, неоспорима: кроме оружия России больше нечего предложить Африке. Сейчас трудно представить успех плана Путина, который требует найти новых партнеров, заработать больше денег и перезапустить российскую экономику.

"Когда форум закончится, все будет как всегда", - сказал изданию неназванный житель Сочи.

Вместе с тем, Путин прикипел к собственной парадигме о "большой силе".

"Много лет Путин стремился играть большую роль в международной системе", - сказал бывший посол США в Москве Майкл МакФол.

В Сочи российский лидер и его соратники не стеснялись этих планов. Они добровольно объявили, что возвращение в Африку - это шаг надежды на встречу восстановлению этого "великого" статуса.

"Большие государства, которые соревнуются за этот континент, будут определять будущее мировую повестку дня", - заявил заместитель председателя Госдумы Антон Морозов в комнате, наполненной африканскими чиновниками.

Но процесс "возвращения" России в Африку изобилует промахами. Оказалось, что отношение к африканским государствам как к пешкам, которыми легко манипулировать, - это не только этически и интеллектуально неправильно, но и стратегически бессмысленно. Россия часто игнорирует внутреннюю африканскую политику и политические предпочтения, отказываясь развивать существенные связи с гражданским обществом в рамках всего политического спектра. Вместо этого, как объясняет Джуд Девермонт из Центра стратегических и международных исследований, "русские ведут все в одном потоке".

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В ЮАР эта ошибка была особенно на виду, когда Россия пошла на непрозрачное и, вероятно, коррупционное заигрывания с тогдашним президентом Джейкобом Зумой, добиваясь контракта на строительство АЭС. Вскоре правительство Зумы потерпело крах из-за более широкого коррупционного скандала. А его преемник Сирил Рамафоза отменил соглашение с Россией.

В Судане Россия сделала похожие и еще более сомнительные ошибки. Когда Омар аль-Башир воевал за спасение своей кровавой диктатуры в ходе недавней революции, российские актеры вступили в игру с дезинформацией, пытаясь спасти его. Им это не удалось. Сегодня Башир за решеткой. Хоть российско-суданские контакты восстановились, это была серьезная ошибка в отношении страны, которая может предложить не только нефть и золото, но и военно-морскую базу в Красном море. А последнее среди главных приоритетов Путина.

Другие российские промахи были еще более унизительными. В 2018 году люди "личного повара Путина" Евгения Пригожина попытались вмешаться в избирательную кампанию на Мадагаскаре. Фабрика троллей пыталась повлиять на мнение избирателей, манипулируя социальными сетями и СМИ. Но в стране, где интернетом пользуется лишь 9,8% населения, этот метод ничего не дал. Кандидаты Кремля проиграли. А дальнейшие обвинения в подкупе малагасийских чиновников еще больше навредили имиджу России.

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Путин смог добиться успехов в Европе и на Ближнем Востоке, поляризуя общества, помогая выгодным политикам, аннексировав часть территории Украины и развернув ход гражданской войны в Сирии. Но его агрессивные маневры в Африке имеют цену.

"Когда Россия разоблачает себя, африканцы становятся отстраненными", - пояснил Девермонт.

В своей попытке влиять на Африку с позиции "великой державы" Россия забывает, что африканские государства имеют собственные политические желания, которые часто не продаются и не меняются по приказу одного лидера. Когда Москва задабривает африканскую элиту и пытается подорвать демократические выборы, она игнорирует базовую тенденцию на континенте. Данные последнего опроса компании Afrobarometer показали, что 75% респондентов хотят свободных и честных выборов.

Эта философская разница между Кремлем и континентом сделала Россию политически и идеологически нерелевантной в Африке, несмотря на мощное присутствие на континенте СССР во времена Холодной войны. Сегодня лишь 0,0005% африканцев убеждены, что Россия может стать хорошей моделью для развития их собственных стран. Как пояснил представитель Afrobarometer, процент африканцев, которые верят, что Россия имеет крупнейшее иностранне воздействие на их страну, "затерялся в категории "другое"".