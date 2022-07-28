Об этом свидетельствуют массовые визиты политических лидеров Европы, США и РФ в страны Африки.

Российские, французские и американские лидеры посещают с визитами африканские страны, чтобы заручиться поддержкой своих позиций в отношении войны в Украине, проводя самую напряженную борьбу за влияние на континенте со времен холодной войны.

Как пишет издание Associated Press, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе посещают несколько африканских стран. Саманта Пауэр, глава Агентства США по международному развитию, на прошлой неделе побывала в Кении и Сомали.

"Похоже, что в Африке разыгрывается новая холодная война, где противоборствующие стороны пытаются получить влияние", - сказал Уильям Гумеде, директор фонда Democracy Works, продвигающего эффективное управление.

Лавров в своих путешествиях по охваченному засухой и голодом континенту стремился изобразить Запад злодеем, обвиняя его в росте цен на продовольствие, а западные лидеры обвиняли Кремль в циничном использовании продуктов питания в качестве оружия и ведении захватнической войны в имперском стиле.

Как отметило издание, при президенте Владимире Путине РФ уже несколько лет работает над тем, чтобы получить поддержку в Африке, возрождая дружеские отношения полувековой давности, когда СССР поддерживал многие африканские движения, боровшиеся с колониальным господством.

"Теперь эта кампания набрала обороты", - отметил Гумеде.

Издание приводит пример, что влияние Кремля в Африке было продемонстрировано в марте во время голосования в ООН за резолюцию, которая осуждала нападение РФ на Украину. Тогда 28 африканских стран проголосовали за резолюцию, а 25 стран континента либо воздержались, либо не голосовали вообще.

На этой неделе глава МЗС РФ СЕргей Лавров посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию, поклявшись в дружбе и обвинив США и Европу в повышении цен на продукты питания. Он также обвинил их в накоплении еды во время пандемии COVID-19.

"Ситуация в Украине действительно негативно повлияла на продовольственные рынки, но не из-за российской спецоперации, а из-за абсолютно неадекватной реакции Запада, объявившего о санкциях", — заявил Лавров в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Лаврова тепло принял в Уганде президент Йовери Мусевени, который в течение многих лет был союзником США, но отказывался критиковать Россию за вторжение в Украину. Мусевени даже предположил в начале войны, что действия Путина могут быть понятны, поскольку Украина находится в сфере влияния России.

Выступая с Лавровым, лидер Уганды с любовью говорил о старых связях с Россией, спрашивая, как он может отвергнуть Москву, когда у него хорошие отношения со странами, участвовавшими в борьбе против колониальности.

Издание отмечает, что Мусевени, лидер общественного мнения на континенте, который находится у власти уже 30 лет, и является очевидным выбором для России в качестве человека, с которым можно укрепить связи, считает угандийский политолог Асуман Бисиика.

"Уганда - это центр притяжения в Восточной Африке, - пояснил Бисиика.

Издание отметило, что РФ также заигрывает с африканским общественным мнением через свою государственную телекомпанию RT, ранее известную как Russia Today. Недавно RT объявил об открытии нового бюро в Йоханнесбурге после того как в марте канал был удален с крупнейшей в Африке платформы платного телевидения Multichoice, в связи с введением антироссийских санкций. Однако пока неясно, позволит ли создание нового бюро RT возобновить вещание на Африку через Multichoice, у которого на континенте около 22 млн подписчиков.

"Для России это битва за то, чтобы ее услышали в Африке. Это важно не для реальных военных действий, а для их долгосрочного политического влияния", — сказал Антон Харбер, профессор журналистики Университета Витватерсранда в Южной Африке. "Они видят в этом благодатную почву для развития своего влияния".

Между тем, во время своего турне по Африке французский президент Эммануэль Макрон обвинил Кремль в использовании телеканалов, таких как RT, для распространения пропаганды в поддержку войны. И обвинил РФ в том, что она шантажирует мир, препятствуя экспорту зерна из Украины.

"Шантажируют, потому что это они заблокировали зерно в Украине. Именно они влияют на вывоз зерновых", — сказал он в Бенине, перед тем как отправится в Камерун и Гвинею-Бисау.

Макрон призвал африканцев выступить против России.

"Я говорю вам здесь, в Африке, на континенте, пострадавшем от колониального империализма: Россия — одна из последних колониальных, имперских держав. Она решила вторгнуться в соседнюю страну, чтобы защитить свои интересы", — сказал он.

Саманта Пауэр, высокопоставленный чиновник Агентства по международному развитию США, находилась в Восточной Африке, чтобы пообещать помощь региону в борьбе с голодом в условиях разрушительной многолетней засухи. Также она не удержалась от критики России.

"Заблокировав экспорт зерна из Украины и ограничив торговлю российскими удобрениями, действия Путина причинили боль народу Кении и других стран по всему миру", - заявил Пауэр в Найроби. "Он причиняет вред народу Кении, чтобы улучшить свое собственное положение".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что Египет разорвал контракт на поставку украинского зерна после визита Лаврова. По этому контракту Украина должна была поставить Египту 240 тыс. тонн зерна.

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