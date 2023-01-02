Саммит G7 пройдет 19−21 мая в Хиросиме.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите G7, который пройдет 19−21 мая в Хиросиме.

Как сообщает Nikkei, Япония как глава Группы семи хочет создать условия для интенсивных дискуссий относительно российского вторжения в Украину.

Как говорится в материале, для Токио, координация действия G7 в отношении Украины является важным шагом в подготовке возможного конфликта вокруг Тайваня.

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В Японии считают, что в случае такого конфликта она окажется в него непосредственно вовлечена, и рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китая совместно с США и Европой аналогично тому, как это было сделано по отношению к РФ.

Для участия в саммите G7 планируется также пригласить премьера Индии Нарендру Моди, председательствующего в этом году в G20, и президента Индонезии Джоко Видодо.

Саммит G7:

11 декабря 2022 года Зеленский заявил, что Украина ожидает важных результатов от саммита G7.

12 декабря, под руководством канцлера Германии Олафа Шольца состоялась онлайн-встреча лидеров "Группы семи". Главы государств обсудили неотложные потребности Украины после нападений России на энергетическую инфраструктуру страны.

Кроме того, министры иностранных дел стран Европейского Союза собираются в Брюсселе, чтобы обсудить, как поддержать Украину зимой.

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