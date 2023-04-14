Встреча глав МИД стран "Большой семерки" станет для Японии возможностью побудить других членов рассматривать войну в Украине как глобальное событие.

Безопасность как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона, должна занять центральное место на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки". Саммит стартует в воскресенье в Японии на фоне войны России в Украине и растущей напористости Китая.

Трехдневная встреча в городе Каруидзава также проходит на фоне опасений, что некоторые члены G7 в Европе, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, воспринимаются как слабые звенья против угроз Китая в отношении самоуправляемого Тайваня. Об этом пишет Reuters.

"Безопасность Европы и безопасность Индо-Тихоокеанского региона нельзя обсуждать отдельно - они переплетаются друг с другом", - сказал о предстоящей встрече представитель японского МИД на условиях анонимности.

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Саммит, в котором примут участие министры из США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Канады, Италии, а также представитель Европейского Союза, станет прологом к саммиту лидеров этих государств в Хиросиме, который состоится в следующем месяце под руководством премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Кисида посетил Украину в прошлом месяце. Война вызвала редкое проявление поддержки Украины в пацифистской Японии, причем многие японцы рассматривают вторжение России как свидетельство потенциальной угрозы для соседнего Тайваня со стороны все более напористого Китая.

"Одна из причин, по которой Япония так сильно поддерживает Украину, заключается в том, что они хотят... более широкой поддержки Запада, когда речь идет о вопросах Восточной Азии", - сказал Джеймс Д. Дж. Браун, профессор политологии Японского университета Темпл.

Он добавил, что встреча станет для Японии возможностью побудить других членов сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе, а также рассматривать войну в Украине как глобальное событие, а не только как событие, касающееся лишь европейской безопасности.

Вашингтон также пытается укрепить приверженность G7 дальнейшим действиям по удержанию Китая от шагов по изменению политического статус-кво Тайваня, сообщил Reuters дипломатический источник в США на условиях анонимности.

Тем не менее, несмотря на негативную реакцию после комментариев Макрона, в которых говорилось об осторожности в связи с участием в потенциальном тайваньском кризисе, страны, вероятно, вновь подтвердят солидарность в G7 в поддержке Украины, сказал Браун.

"Большая семерка была важным партнером в привлечении России к ответственности за ее агрессию против Украины. Не сомневаюсь, что G7 продолжит играть в этом важную роль, в том числе на предстоящей встрече министров иностранных дел", - заявил ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

Саммит стран "Большой семерки"

Как сообщал УНИАН, в "Большую семерку" входят США, Германия, Канада, Франция, Великобритания, Италия и Япония, а также Евросоюз. Россия была изгнана из этого клуба сильнейших государств после начала своей агрессии против Украины.

В декабре 2022 года лидеры стран "Большой семерки" выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что настроены заставить Россию заплатить за разрушения критической инфраструктуры Украины и привлечь российского диктатора Владимира Путина к ответственности.

В январе стало известно, что Япония хочет пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров стран G7, который состоится 19-21 мая в Хиросиме. По данным местных СМИ, Япония как председательствующая в Группе семи, намерена создать условия для интенсивных дискуссий относительно российского вторжения в Украину.

Недавно США призывают G7 объединиться, чтобы предотвратить экономическую агрессию Китая. Вашингтон рассматривает коллективные меры как наиболее эффективные, поскольку многие страны экономически зависят от Китая.

Однако, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналистам после встречи с президентом Китая Си Цзиньпином заявил, что Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов Америки и не втягиваться в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня. По его словам, Европа сталкивается с большим риском попасть в кризисы, которые "не являются нашими". Макрон считает, что это помешает ей построить свою стратегическую автономию.

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