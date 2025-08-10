У обоих лидеров есть основания приветствовать выбор места проведения.

Когда президент США Дональд Трамп объявил Аляску местом проведения саммита с кремлевским диктатором Владимиром Путиным больше всех этому обрадовался республиканский губернатор этого обширного штата Майк Данливи, пишет The Times.

"Аляска — самое стратегическое место в мире: она находится на перекрёстке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге.Всего два мили отделяют Россию от Аляски — ни одно другое место не играет такой важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и арктическом лидерстве", - заявил тогда Данливи.

В материале говорится, что, в отличие от других обсуждавшихся вариантов места встречи, саммит на американской территории дает Путину еще одно важное преимущество: он не рискует быть арестованным по ордеру, выданному Международным уголовным судом, так как США не признают юрисдикцию этого органа в Гааге.

Кроме того, вспоминается и тот факт, что, когда-то Аляска была российской землёй — или, по крайней мере, "хрупким форпостом Российской империи".

СМИ пишет, что, поскольку на предстоящем саммите, скорее всего, будут обсуждать "обмен территориями" между Москвой и Киевом, у Путина будет повод вспомнить решение своего далёкого предшественника, императора Александра II, продать Аляску Америке в 1867 году за 7,2 миллиона долларов — по два цента за акр.

"С древних времён выбор места встречи соперничающих императоров, королей и полководцев имел огромное символическое значение. Особенно это касалось встреч президентов США и советских, а позднее — российских лидеров", - подчеркивает журналист Питер Конради.

Для Трампа важно, что Путин едет в США, а не наоборот, несмотря на семичасовой перелет. В качестве хозяина он также получил привилегию первым объявить о встрече — разумеется, на своей платформе Truth Social.

Кремль вскоре подтвердил саммит, назвав выбор Аляски "вполне логичным" и пригласив Трампа на ответную встречу в России — в Москве или, возможно, во Владивостоке. Там, по мнению российской стороны, лидеры смогут обсудить экономическое сотрудничество в приграничных регионах.

Российские госСМИ предсказуемо назвали встречу триумфом Путина и якобы предвестником поражения президента Украины Владимира Зеленского, которого исключили из трёхстороннего формата.

Ранее УНИАН сообщал, что, в отличие от информации в российских СМИ, США все же рассматривают возможность приглашения Зеленского на Аляску. Об этом заявил один высокопоставленный чиновник США.

А вот CNN заявляет, что эта двусторонняя встреча на Аляске ведет к медленному поражению Украины. Киев и европейские союзники с ужасом отреагировали на ранние идеи посланника Трампа Стива Уиткоффа о том, что Украина уступит остатки Донецкой и Луганской областей в обмен на прекращение огня.

