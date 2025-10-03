Выборы в стране продлятся два дня.

3 октября в Чехии начнутся выборы в парламент страны. Согласно опросам, среди лидеров - партия экс-премьер-министра страны Андрея Бабиша ANO, который имеет антиукраинские взгляды. Об этом сообщает iDNES.

Отмечается, что выборы в парламент в Чехии начинаются 3 октября в 14:00 по местному времени. Избирательные участки будут работать до 22:00. Также выборы продолжатся 4 октября - с 8:00 до 14:00. Далее начнется подсчет голосов, результаты должны объявить в тот же вечер.

В опросах лидирует партия ANO Бабиша, которая должна взять 29,3% голосов. Как пишет местная пресса, в случае его победы, Чехия может изменить свой курс в том числе и по помощи Украине.

На втором месте партия действующего премьера Петра Фиала. Согласно опросам, она должна взять 20,5%. На третьей строчке еще одна антиукраинская партия с правыми популистскими взглядами SPD (Svoboda a přímá demokracie) - 13,4% голосов.

Также в парламент имеют шанс попасть центристская партия STAN - 11,7%, чешская пиратская партия - 10,1%, ультраправая AUTO - 5,9%, а также левопопулистская Stačilo! - 5,5% голосов. Всего в парламенте Чехии распределят 200 депутатских мест.

Чехия и Украина - что известно

Ранее президент Чехии Петр Павел высказался в поддержку сохранения чешской инициативы по поставкам боеприпасов Украине. В то же время он добавил, что оппозиция в случае победы на выборах может отменить эту инициативу.

Издание The New York Times также отмечает, что в случае прихода к власти оппозиции, Чехия может отменить программу по передаче Украине боеприпасов. Отмечается, что одной из причин этого является таинственность проекта. В частности оппозиция обвиняет власть в непрозрачности из-за ее зависимости от теневых бизнес-сделок.

