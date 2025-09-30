Чешская инициатива по поставкам боеприпасов в Украину работает уже больше года и доказала свою эффективность.

Уже более года действует чешская программа, которая предусматривает поиск боеприпасов по всему миру для нужд Украины. Однако, как отмечает The New York Times, о ней мало что известно и это может стать причиной ее провала.

Издание объясняет, что в случае победы на парламентских выборах в Чехии оппозиционной популистской партии, а голосование состоится уже на этой неделе, ее лидеры пообещали или вообще отменить программу поставок боеприпасов, или же попросить НАТО взять ее под свой контроль. Они объясняют это решение тем, что следует сосредоточиться на нестабильной экономике Чехии.

"С ростом потребительских цен очевидно, что люди становятся все более и более нервными", - сказал член Европейского парламента от популистской партии "Ано" Ярослав Бзох.

Также в публикации говорится, что представители этой партии высмеяли программу по поставке боеприпасов Украине и отметили, что она не только дорогая, но и якобы непрозрачная из-за ее зависимости от теневых бизнес-сделок.

Указывается, что другие страны НАТО уже пересмотрели свои военные расходы из-за уставшего от войны общества, которое хочет сосредоточиться на внутренних приоритетах. В то же время, как отмечает издание, Украина сильно зависит от военной поддержки Запада, поскольку Россия не соглашается на прекращение войны и стремится захватить как можно больше украинских территорий.

По словам экспертов и чиновников, программа поставок боеприпасов, которая зависит от миллиардных пожертвований стран НАТО, обходится налогоплательщикам в Чехии относительно недорого.

Однако, по словам Бзоха, у избирателей закрепилось мнение о том, что она может еще больше затянуть экономику. Он добавил, что чехи и без того якобы скептически относились к этой программе.

"Без боеприпасов, предоставленных в рамках этой инициативы, Украина уже бы потеряла Донбасс", - заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на форуме Международного института стратегических исследований, проходившем в Праге в этом месяце.

Издание добавляет, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "уникальная инициатива Чехии по боеприпасам" является ярким примером "необходимой" поддержки Украины.

Но из-за ее таинственности, говорится в статье, законодатели поставили законность этой программы под сомнение. Все из-за того, что точное происхождение боеприпасов остается неизвестным для общественности. По словам бывшего высокопоставленного чиновника Министерства обороны Чехии Яна Джиреса, который участвовал в этой работе, значительная часть боеприпасов была приобретена в Африке, Азии и Южной Америке.

Отмечается, что деньги за них переводятся через чешских производителей оружия, которые имеют контакты с глобальными продавцами. Полученные боеприпасы сначала проверяют на исправность, а затем отправляют в Украину.

Издание поделилось, что без этой чешской инициативы непонятно, как Украина сможет удовлетворить свои потребности в боеприпасах. Хотя Европа и увеличивает их производство, а в текущем году европейские производители, как ожидается, выпустят два миллиона артиллерийских снарядов, не все они будут переданы Украине.

Добавляется, что даже если это произойдет, их хватит лишь на чуть более чем четыре месяца, ведь данные, опубликованные в июле, свидетельствуют о том, что Украина ежедневно расходует около 15 000 снарядов.

Помощь Чехии от Украины

Ранее УНИАН сообщал, что президент Чехии Петр Павел заявил, что выступает за сохранение чешской инициативы по поставкам боеприпасов Украине. Он добавил, что любое ограничение или отмена этой программы станет "опасным и досадным" шагом и вызовет недоразумение среди союзников. Павел подчеркнул, что эта инициатива доказала свою эффективность, обеспечивая надежные поставки боеприпасов для самозащиты Украины.

Также мы писали, что премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил о создании в стране координационной группы по защите страны от беспилотников. Отмечается, что задача специалистов будет заключаться, в частности, в "мониторинге развития технологий и разработке соответствующих мер". По словам Фиалы, такой шаг будет соответствовать и вектору, по которому развивается война в Украине.

