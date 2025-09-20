Чешский президент напомнил, что Турция уже сбивала российский самолет, когда он нарушил ее воздушное пространство.

НАТО должно жестко реагировать на российские провокации, подобные вчерашнему залету истребителей в воздушное пространство Эстонии. В частности в таких ситуациях можно сбивать российские самолеты. Об этом в эфире чешского телевидения заявил президент страны Петр Павел, которого цитирует Echo24.

"Я должен назвать это крайне безответственным поведением, ведь нарушение воздушного пространства - это повод для активации защитных механизмов и, следовательно, сбития такого самолета. А этого никто ни с нашей стороны, ни с российской не хотел бы", - сказал Павел.

Чешский президент напомнил, что Турция прибегала к жесткой реакции на российские провокации, сбив российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года во время войны в Сирии.

Видео дня

Павел отметил, что во времена своей работы на посту председателя Военного комитета НАТО он как-то прямо спросил россиян, зачем они постоянно устраивают подобные провокации. Россияне ему ответили: "Потому что мы можем".

"Они испытывают нашу стойкость, нашу решимость защищаться. Я думаю, что мы должны быть чрезвычайно твердыми в том, что если будет нарушение правил, мы должны адекватно на них реагировать, в том числе и военным путем. Россия очень быстро поймет, что сделала ошибку, что перешла допустимые границы. Но, к сожалению, она действительно балансирует на грани конфликта, но уступить злу просто невозможно", - сказал чешский президент.

Как пишет Echo24, Петр Павел не единственный в Чехии, кто хочет видеть более решительный ответ НАТО на российские провокации. Похожее мнение накануне высказал и бывший министр финансов страны Мирослав Калоусек.

"Я очень хотел бы, чтобы консультации в соответствии со статьей 4 привели к четкому сообщению НАТО Кремлю: "В следующий раз в воздушном пространстве любой из наших стран мы будем стрелять сразу и без предупреждения". Я не верю, что россияне способны понять другую точку зрения", - написал Калоусек в социальной сети X.

Российская провокация в Эстонии

Как писал УНИАН, в последние недели Россия начала нагло провоцировать НАТО. Самый свежий эпизод случился вчера, когда сразу три российских истребителя ворвались в воздушное пространство Эстонии, проведя там в общей сложности 12 минут.

После этого Эстония обратилась к союзникам по НАТО, активировав 4 статью договора. Она предусматривает обязательные консультации между союзниками, но не предусматривает прямого военного ответа.

Вас также могут заинтересовать новости: