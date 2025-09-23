Чешская инициатива для Украины: Павел выступил за продолжение, но есть нюанс

Павел подчеркнул важность солидарности и доверия союзников

Президент Чехии Петр Павел четко высказался в поддержку сохранения чешской инициативы по поставкам боеприпасов Украине. По его словам, любое ограничение или отмена этой программы станет "опасным и досадным" шагом и вызовет недоразумение среди союзников, пишут České Noviny.

Павел подчеркнул, что инициатива доказала свою эффективность, обеспечивая надежные поставки боеприпасов для самозащиты Украины. Он отметил, что благодаря этой программе Чехия получила доверие союзников, которые инвестируют миллиарды в закупку боеприпасов.

Президент подчеркнул, что поддержка Украины является вопросом соблюдения международных правил:

"Если мы хотим уважать то, что мир должен функционировать на основе правил, мы должны поддерживать каждого, кто является жертвой нарушения таких правил. Сегодня это Украина, а завтра это может быть другой член НАТО или даже Чехия".

Павел также отметил, что оппозиционная партия ANO планирует отменить инициативу в случае победы на парламентских выборах в октябре, однако он настаивает на продолжении программы, поскольку она укрепляет международное доверие и солидарность с союзниками.

Чешская инициатива - что известно

Напомним, что Чехия начала тайную кампанию по поиску на мировых рынках артиллерийских снарядов, которые можно приобрести и передать Украине. Деньги на закупку этих снарядов совместно собирают страны Европы.

В рамках чешской инициативы по поставке боеприпасов Украине уже передано более миллиона артиллерийских снарядов, отчитался министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что в рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов до конца этого года Украина должна получить около 1,8 млн боеприпасов.

