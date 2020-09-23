Канада и Польша не признают легитимность Александра Лукашенко.
Об этом говорится в соответствующих заявлениях министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампань и Министерства иностранных дел Польши.
"Канада осуждает необъявленную инаугурацию Лукашенко после сфальсифицированных выборов. Ему не хватает легитимности как демократически избранному лидеру", - подчеркнул Шампань.
Он также призвал провести свободные и справедливые выборы для народа Беларуси. "Мы координируем с международным сообществом надлежащее реагирование", - добавил Шампань.
В свою очередь, МИД Польши заявил, что приняли во внимание сегодняшние события в Беларуси.
"Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться в роли законной власти, принес ли он присягу тайно или публично", - подчеркнули в МИД Польши.
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Выборы и протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственные за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
- Сегодня, 23 сентября, в Минске состоялась инаугурация Лукашенко.
- Белорусская оппозиция призвала начать бессрочную акцию неповиновения после этой тайной инаугурации.
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