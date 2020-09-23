По данным белорусских СМИ, сегодня в Минске состоялась инаугурация Лукашенко.

Канада и Польша не признают легитимность Александра Лукашенко.

Об этом говорится в соответствующих заявлениях министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампань и Министерства иностранных дел Польши.

"Канада осуждает необъявленную инаугурацию Лукашенко после сфальсифицированных выборов. Ему не хватает легитимности как демократически избранному лидеру", - подчеркнул Шампань.

Он также призвал провести свободные и справедливые выборы для народа Беларуси. "Мы координируем с международным сообществом надлежащее реагирование", - добавил Шампань.

В свою очередь, МИД Польши заявил, что приняли во внимание сегодняшние события в Беларуси.

"Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться в роли законной власти, принес ли он присягу тайно или публично", - подчеркнули в МИД Польши.

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Автор: Виталий Саенко