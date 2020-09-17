В ЕП заявили о поддержке мирной и демократической передачи власти в Беларуси, а также призвали ввести санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и репрессии, в том числе и против Лукашенко.

Европейский парламент признал Координационный совет оппозиции Беларуси временным представительным органом белорусского народа.

Соответствующая резолюция была принята на заседании Европарламента в Брюсселе. Трансляция заседания проходит на сайте ЕП.

Читайте такжеЕвропарламент не признал победу Лукашенко на выборах и потребовал жестких санкций против Минска

За резолюцию проголосовали 574 депутата, против - 37, воздержались - 82.

В частности, в резолюции депутаты ЕП "приветствуют Координационный совет как временный представительный орган людей, которые требуют демократических преобразований в Беларуси, открытый для всех политических и социальных заинтересованных сторон".

Евродепутаты заявили, что поддерживают мирную и демократическую передачу власти в Беларуси, которая должна стать результатом всестороннего национального диалога с соблюдением демократических и фундаментальных прав белорусского народа.

Также они поддерживают призывы белорусского народа о проведении как можно скорее новых, свободных и справедливых выборов под международным контролем, под эгидой БДИПЧ/ОБСЕ и в соответствии с международными стандартами.

Депутаты ЕП призывают Европейскую комиссию, вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля и Совет ЕС предоставить помощь белорусской демократической оппозиции, в том числе Координационному совету, который возглавляет Светлана Тихановская.

Читайте такжеКрушение самолета Качиньского: Польша требует ареста российских диспетчеров

Депутаты Европарламента отвергают результаты "так называемых президентских выборов", прошедших 9 августа, поскольку они были проведены с вопиющими нарушениями международно признанных стандартов и не будут признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси, пока он будет занимать эту должность.

Также депутаты решительно осуждают репрессии, которые применяют белорусские власти против несогласных, и призывают немедленно прекратить насилие и освободить всех задержанных по политическим мотивам лиц, а также снять все обвинения против них.

Европарламент осуждает запугивание, преследование и непропорциональное применение силы во время протестов в отношении членов Координационного совета и представителей оппозиции, гражданского общества, независимых журналистов и блогеров.

Вместе с тем, выражается поддержка введению Евросоюзом санкций против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и репрессии в Беларуси, в том числе против Лукашенко. В Европарламенте призывают незамедлительно ввести санкции.

Кроме того, осуждается гибридное вмешательство Российской Федерации в дела Беларуси и, в частности, делегирование так называемых медиа-экспертов в белорусские государственные СМИ и советников в военные и правоохранительные органы.

Депутаты ЕП призывают правительство России прекратить любое скрытое или открытое вмешательство во внутренние процессы Беларуси.

Другие новости Беларуси, которые могут вас заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Виталий Саенко