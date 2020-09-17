Европейский парламент признал Координационный совет оппозиции Беларуси временным представительным органом белорусского народа.
Соответствующая резолюция была принята на заседании Европарламента в Брюсселе. Трансляция заседания проходит на сайте ЕП.
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За резолюцию проголосовали 574 депутата, против - 37, воздержались - 82.
В частности, в резолюции депутаты ЕП "приветствуют Координационный совет как временный представительный орган людей, которые требуют демократических преобразований в Беларуси, открытый для всех политических и социальных заинтересованных сторон".
Евродепутаты заявили, что поддерживают мирную и демократическую передачу власти в Беларуси, которая должна стать результатом всестороннего национального диалога с соблюдением демократических и фундаментальных прав белорусского народа.
Также они поддерживают призывы белорусского народа о проведении как можно скорее новых, свободных и справедливых выборов под международным контролем, под эгидой БДИПЧ/ОБСЕ и в соответствии с международными стандартами.
Депутаты ЕП призывают Европейскую комиссию, вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля и Совет ЕС предоставить помощь белорусской демократической оппозиции, в том числе Координационному совету, который возглавляет Светлана Тихановская.
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Депутаты Европарламента отвергают результаты "так называемых президентских выборов", прошедших 9 августа, поскольку они были проведены с вопиющими нарушениями международно признанных стандартов и не будут признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси, пока он будет занимать эту должность.
Также депутаты решительно осуждают репрессии, которые применяют белорусские власти против несогласных, и призывают немедленно прекратить насилие и освободить всех задержанных по политическим мотивам лиц, а также снять все обвинения против них.
Европарламент осуждает запугивание, преследование и непропорциональное применение силы во время протестов в отношении членов Координационного совета и представителей оппозиции, гражданского общества, независимых журналистов и блогеров.
Вместе с тем, выражается поддержка введению Евросоюзом санкций против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и репрессии в Беларуси, в том числе против Лукашенко. В Европарламенте призывают незамедлительно ввести санкции.
Кроме того, осуждается гибридное вмешательство Российской Федерации в дела Беларуси и, в частности, делегирование так называемых медиа-экспертов в белорусские государственные СМИ и советников в военные и правоохранительные органы.
Депутаты ЕП призывают правительство России прекратить любое скрытое или открытое вмешательство во внутренние процессы Беларуси.
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