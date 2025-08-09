Спецпредставитель России по инвестициям Кирилл Дмитриев заявил, что некоторые страны планируют приложить "титанические усилия", чтобы сорвать встречу.

В России заявили, что некоторые страны планируют приложить "титанические усилия", чтобы сорвать встречу президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил спецпредставитель России по инвестициям Кирилл Дмитриев, пишет Sky News.

"Безусловно, ряд стран, заинтересованных в продолжении конфликта, приложат титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа", - написал он в Telegram.

Дмитриев не уточнил, о каких странах идет речь и какие "провокации" они могут предпринять.

Дмитриев в своем посте также процитировал пост Дэна Колдуэлла, бывшего советника Пита Хегсета, в социальной сети, который также заявил о "скоординированных усилиях" по срыву встречи на Аляске.

Как сообщило агентство Reuters в апреле, Колдуэлл был уволен из Пентагона и отправлен в административный отпуск за "несанкционированное раскрытие информации".

"Москва часто пыталась представить себя и США на одной стороне, поскольку отношения между ними изменились с начала второго срока Трампа", - пишет Sky News.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в штате Аляска. Помощник главы Кремля Юрий Ушаков подтвердил эту информацию.

Как пишет корреспондент Sky News Айвор Беннетт, Путин согласился приехать на территорию Трампа по двум причинам. Первая - это прекращение его международной изоляции, а вторая - возможность поделить украинские территории без участия Киева.

